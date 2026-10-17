Fuga frustrada en el Tribunal de Utuado: alguaciles arrestan a confinados que escaparon de celda

En una escena que parece sacada de una película, dos confinados presuntamente abrieron el candado de una celda del Tribunal de Utuado y escaparon hasta llegar al patio, donde fueron sorprendidos por dos alguaciles que los arrestaron.

Por estos hechos, ocurridos el 30 de septiembre, Joel O. González Rodríguez, de 22 años, conocido como “Joelito”, y Yamil Rodríguez Andújar, de 37, enfrentan nuevos cargos por tentativa de fuga y daños.

Según la Policía, ambos hombres se encontraban en el tribunal para un juicio por jurado relacionado por el asesinato de Kelvin Emil Maldonado Andújar, de 28 años, ocurrido el 9 de diciembre de 2024 frente al negocio Mi Futuro, en Utuado.

Según informó Justicia al presentar los cargos por ese caso, González Rodríguez, Rodríguez Andújar y un tercer imputado, Damián Maldonado Torres, presuntamente actuaron en común acuerdo para dispararle a la víctima en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

La investigación también les atribuye haber quemado posteriormente el vehículo hurtado que utilizaron para cometer el crimen.

El presunto plan de fuga

De acuerdo con la Uniformada, en este incidente, los confinados lograron abrir el candado de la celda y, tras salir, presuntamente ocasionaron daños a una puerta que daba acceso a la marquesina.

Acto seguido, lograron llegar al patio del tribunal, donde los alguaciles intervinieron con ellos.

Los confinados fueron excarcelados para la presentación de los nuevos cargos durante la tarde del viernes en el Tribunal de Arecibo.

Fianza de $200,000

El juez Rafael Lugo Morales determinó causa para arresto contra ambos y les impuso una fianza de $200,000 a cada uno. Posteriormente, fueron ingresados nuevamente en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce.

El agente Félix Rodríguez Cortes, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, consultó el caso con la fiscal Yamiliza Vázquez Cuevas, quien presentó los cargos.