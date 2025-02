Gran jurado emite pliego acusatorio sustitutivo contra el exponente urbano Yovngchimi

De acuerdo a la acusación de tres páginas, disponible en el expediente federal del caso y revisada por El Nuevo Día , Avilés Monzón enfrentará, el 10 de marzo, a las 10:15 a.m., la vista de acusación en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico , en Hato Rey .

Un pliego acusatorio es una acusación de conducta delictiva y no se considera como prueba de culpabilidad. No obstante, al acusado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.