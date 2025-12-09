Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra dos sujetos imputados por el asesinato de conductor en Caguas

Los hechos ocurrieron el sábado, 28 de noviembre en la urbanización Alturas de Villas del Rey

9 de diciembre de 2025 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto contra Federico A. Concepción Torres, de 23 años, y contra Jesús M. González Ramos, de 28, ambos residentes de Caguas (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra dos individuos imputados por el asesinato de un conductor en un incidente registrado el 28 de noviembre, confirmó la Policía.

Federico A. Concepción Torres, de 23 años, y Jesús M. González Ramos, de 28, ambos residentes de Caguas, enfrentan cargos por asesinato en primer grado y diversas violaciones a la Ley de Armas por la muerte de Samuel Torres González, de 28 años y residente de Humacao.

Capó Hernández fijó una fianza global de $7 millones que los imputados no prestaron, siendo ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar, pautada para el 23 de diciembre.

Los hechos fueron reportados preliminarmente como un accidente de carácter fatal en el que Torres González, que conducía una Toyota Tacoma 2023 de color blanco, presuntamente perdió el control y chocó con un objeto fijo.

Luego se indicó que Torres González conducía por el lugar y chocó un Kia Río que provocó un accidente en cadena con otros dos automóviles estacionados a orillas de la vía cerca del colegio Thomas Alva Edison.

No obstante, tras la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, se reclasificó como una muerte sin causa determinada puesto que el cuerpo de Torres González recibió una herida en la cabeza.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinó, durante la autopsia, que la herida en la cabeza de Torres González fue provocada por un proyectil de bala.

Según la Policía, Concepción Torres y González Ramos supuestamente llegaron a la calle 28 de la urbanización Alturas de Villas del Rey mientras Torres González se encontraba en el interior de su guagua que estaba estacionada.

Allí, presuntamente se acercaron al vehículo de Torres González, abrieron la puerta del conductor y forcejearon con la víctima para tratar de sacarlo de la guagua. Torres González puso el vehículo en marcha para intentar escapar, pero los imputados presuntamente le dispararon, causándole la muerte en el acto.

Ahí se produjo el accidente en cadena.

Posteriormente, Concepción Torres y González Ramos se marcharon del lugar a bordo de un auto que eventualmente abandonaron en las cercanías.

