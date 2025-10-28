Hallan causa para arresto contra hombre por agresión sexual de su hijastra

El Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de un hombre por agresión sexual de su hijastra, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

En comunicado de prensa, la agencia informó que la Fiscalía de San Juan radicó cargos contra un hombre de 38 años de edad. Este medio no publicó el nombre del imputado para proteger la identidad de la víctima.

La fiscal Karina A. Lasalle Arroyo, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de Justicia, presentó el cargo por agresión sexual de una menor ante la jueza del Tribunal de San Juan, Rocío Alonso, quien le fijó una fianza de $200,000.

Al no poder prestarla, el sujeto fue ingresado a la cárcel hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 12 de noviembre de 2025, en la sala 608 del Centro Judicial de San Juan.

Según la investigación de la agente de la Policía de Puerto Rico, Johara Robinson Calvo, los hechos que se le imputan al hombre ocurrieron entre diciembre de 2023 y enero de 2024, “cuando el hombre era padrastro de la perjudicada, y la agredió sexualmente en varias ocasiones”, indicó el comunicado de Justicia.

Agregó que el delito tuvo lugar “en la vivienda donde ambos residían, cuando la madre de la perjudicada se encontraba trabajando. Para entonces la menor tenía 13 años”.

La Fiscalía de San Juan también radicó cargos contra el hombre por violencia de género contra la madre de la menor, así como por violación a la Ley de Armas y Maltrato de Menores por hechos separados.