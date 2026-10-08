Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
8 de octubre de 2026
89°Lluvias dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra mujer que habría intentado arrollar dos veces a un policía en Aguada

La imputada prestó una fianza de $10,000 y quedó bajo confinamiento domiciliario con grillete electrónico

8 de octubre de 2026 - 11:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió horas después de que su pareja fuera arrestado durante una intervención en la avenida Victoria, en Aguadilla, alrededor de las 11:30 a.m. (Alex Figueroa Cancel)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 27 años enfrenta un cargo por tentativa de asesinato luego de que presuntamente intentara arrollar en dos ocasiones a un sargento que transitaba en una motora oficial por la PR-115, en Aguada.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, la imputada, identificada como Roselyn Morales Ortiz, quedó en libertad tras prestar una fianza de $10,000, aunque el juez Rolando Matos Acevedo ordenó que le colocaran un grillete electrónico y que permanezca bajo confinamiento domiciliario las 24 horas.

El fiscal Víctor Román Pérez presentó el cargo, relacionado con hechos reportados a las 7:50 p.m. del lunes, 5 de octubre en el barrio Espinal.

Según la investigación policíaca, Morales Ortiz conducía un Volvo S60 de 2003, color oro, acompañada de su pareja, David Babilonia Miranda, de 30 años, cuando presuntamente siguieron al sargento Dexel Rivera Ramírez e intentaron arrollarlo en dos ocasiones.

El sargento les hizo las advertencias de ley y ambos fueron arrestados, indicó la Uniformada.

Su pareja había quedado en libertad bajo fianza ese día

El incidente ocurrió horas después de que Babilonia Miranda fuera arrestado durante una intervención en la avenida Victoria, en Aguadilla, alrededor de las 11:30 a.m.

Según la Policía, el hombre presuntamente amenazó y alteró la paz del sargento Dann López Villanueva, adscrito a la Comandancia de Aguadilla, e impidió que ejerciera sus funciones.

Rivera Ramírez entonces trabajó ese primer caso y lo consultó con el fiscal Rufino Jiménez. La jueza Yailin González Echevarría encontró causa para arresto contra Babilonia Miranda y le impuso una fianza de $4,500, que prestó mediante un fiador privado.

Posteriormente, la pareja habría seguido a Rivera Ramírez y ocurrió el segundo incidente.

La investigación por la presunta tentativa de asesinato estuvo a cargo del agente Luis Sein Egipciaco, bajo la supervisión del sargento Nelson Hernández Acevedo y el teniente Orlando Camacho Vélez, director de la División de Homicidios.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAguadaDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: