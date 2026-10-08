Hallan causa para arresto contra mujer que habría intentado arrollar dos veces a un policía en Aguada

Una mujer de 27 años enfrenta un cargo por tentativa de asesinato luego de que presuntamente intentara arrollar en dos ocasiones a un sargento que transitaba en una motora oficial por la PR-115, en Aguada.

De acuerdo con la Policía, la imputada, identificada como Roselyn Morales Ortiz, quedó en libertad tras prestar una fianza de $10,000, aunque el juez Rolando Matos Acevedo ordenó que le colocaran un grillete electrónico y que permanezca bajo confinamiento domiciliario las 24 horas.

El fiscal Víctor Román Pérez presentó el cargo, relacionado con hechos reportados a las 7:50 p.m. del lunes, 5 de octubre en el barrio Espinal.

Según la investigación policíaca, Morales Ortiz conducía un Volvo S60 de 2003, color oro, acompañada de su pareja, David Babilonia Miranda, de 30 años, cuando presuntamente siguieron al sargento Dexel Rivera Ramírez e intentaron arrollarlo en dos ocasiones.

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El sargento les hizo las advertencias de ley y ambos fueron arrestados, indicó la Uniformada.

Su pareja había quedado en libertad bajo fianza ese día

El incidente ocurrió horas después de que Babilonia Miranda fuera arrestado durante una intervención en la avenida Victoria, en Aguadilla, alrededor de las 11:30 a.m.

Según la Policía, el hombre presuntamente amenazó y alteró la paz del sargento Dann López Villanueva, adscrito a la Comandancia de Aguadilla, e impidió que ejerciera sus funciones.

Rivera Ramírez entonces trabajó ese primer caso y lo consultó con el fiscal Rufino Jiménez. La jueza Yailin González Echevarría encontró causa para arresto contra Babilonia Miranda y le impuso una fianza de $4,500, que prestó mediante un fiador privado.

Posteriormente, la pareja habría seguido a Rivera Ramírez y ocurrió el segundo incidente.