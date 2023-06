Arecibo - La jueza Evelyn Reyes Ríos, del Tribunal de Arecibo, encontró hoy causa para juicio contra Lemuel Cruz Cruz por el asesinato de Alexandra Cardona Torrado, en hechos ocurridos frente a las casa de los padres de la mujer en el 2020.

La lectura de acusación está pautada para el 6 de julio y el inicio del juicio para el 7 de agosto.

La determinación surge tras el interrogatorio al agente Alexis Camacho Soto, que incluyó la grabación de un audio en el que Adriana Rivera Andújar, entonces amiga de Cardona Torrado y testigo principal de su asesinato narra cómo Cruz Cruz le disparó a la mujer de 27 años. Rivera Andújar no ha querido testificar, pero la grabación fue admitida en evidencia para la etapa de vista preliminar.

“Junito (José Cardona, padre de Cardona Torrado), ven, quieres escuchar todo. Fue mi marido y yo se lo dije. (...) El nene de ella (de 1 año y medio) estaba parado en el pasajero. Mi nena (de 3 años) estaba atrás, y él hizo eso”, se escuchó en la grabación de más de 10 minutos, del agente Camacho Soto, presentada en la vista preliminar contra Cruz Cruz.

“Fue él, Lemuel Cruz Cruz. Él fue”, dijo al identificar a Cruz Cruz con su fecha de nacimiento para que los oficiales supieran la edad del imputado, según se desprende de la grabación.

Según la investigación de las autoridades, en junio de 2020, tras un incidente de violencia de género entre Cruz Cruz y Rodríguez, Cardona Torrado le dio albergue en su residencia su amiga. El 24 de junio, mientras se encontraba en un Kia Soul gris, estacionado en la calle San Pablo de la urbanización San Rafael, en Arecibo, Cruz Cruz presuntamente le disparó a Cardona Torrado.

Al principio del audio, se escuchan gritos de la mamá de Cardona Torrado y llantos de los bebés de Rivera Andújar y la víctima, quienes presenciaron el feminicidio. “Dentro del vehículo estaba el hijo de Alexandra y la hija de Adriana, que Alexandra estaba cuidando”, indicó el agente en el interrogatorio a cargo del fiscal Gabriel Redondo Miranda.

Pese a que la defensa, por parte del licenciado Jorge Gordon, intentó que el audio no fuera admitido como evidencia, el Ministerio Público defendió su postura de que el audio se realizó debido a que Rivera Andújar se encontraba “ excitada, llorosa, temblorosa, triste...”, por lo que el tribunal permitió su uso en esta etapa judicial.

“Ella murió al instante porque yo la toque ella tenía los ojos hinchados (...) Toque su pulso. El nene de ella tenía un año y pico. (...) Ella no estaba con el papá del bebe. Ella estaba sola. Ella me recogió en su casa con mis tres hijos... Necesito que llamen a mi mamá”, se escuchó la voz temerosa de Rivera Andújar, según el audio presentado en sala.

“Ella murió al instante porque yo la toque ella tenía los ojos hinchados. (...) Ella no estaba con el papá del bebe. Ella estaba sola. Ella me recogió en su casa con mis tres hijos”, abundó al también agregar que eran amigas desde quinto grado.

“Tú no tienes culpa”, le decía el agente Camacho Soto. “Tú eres víctima”, le comentó otra agente, de acuerdo con lo que se escuchó de la grabación.

Al los policías indicarle, en ese momento, que tenían que moverla a la comandancia de Arecibo, Rivera Andújar comentó: “Yo lo hablo donde sea. No me importa”. Sin embargo, aún se desconoce porque no quiso testificar luego. Posteriormente, Cruz Cruz huyó de Puerto Rico junto a Rivera Andújar, quien se negó, en aquel momento, a testificar en el proceso inicial para encausar al individuo.

Mientras, el imputado se encuentra en la cárcel, tras ser arrestado en mayo de este año en el aeropuerto previo a viajar de Puerto Rico a Estados Unidos. En ese momento, se le volvieron a radicar cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Previamente, salió de la cárcel el mes pasado tras una petición de “habeas corpus”.