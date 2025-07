Janet Parra rechaza que traslado de Yamil Juarbe sea una venganza: “Es un esfuerzo más de hacerse la víctima”

La exdesignada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, rechazó este jueves que el repentino traslado del licenciado Yamil Juarbe desde la Fiscalía de de Humacao a la de Utuado se trate de un acto de venganza.

“Esa es la potestad del secretario de Justicia. Nadie puede decir que hay algo contra Yamil Juarbe cuando hay otras fiscales que han tenido que moverse a sitios distantes”, dijo Parra Mercado, en entrevista radial con WKAQ-580.

A un mes de que la gobernadora Jenniffer González retirara su nominación ante la falta de votos en el Senado y a la fuerte polémica que involucró a su exescolta, Parra Mercado negó que continúe controlando la agencia tras bastidores.

Las expresiones de la licenciada surgieron justo el día en que Juarbe debe reportarse como Fiscal de Distrito de Utuado.

“¿Qué control tengo yo? Imagínate, a mi jefa de Fiscales la cambiaron y la mandaron para Guayama. Mi subjefa de Fiscales la quitaron y la mandaron para Humacao y esa es la potestad del secretario de Justicia”, mencionó la licenciada.

Aseguró que no conoce ni tiene una relación de amistad con la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, y que compartió “muy poco” con ella en términos profesionales mientras fungía como jefa de la mencionada agencia estatal.

A su vez, agregó que no sabe qué le pasa a Juarbe con ella y refirió dicha pregunta al fiscal. “La verdad es que no sé las razones para las que, desde un inicio que yo me fui de la Fiscalía, él hizo mi descalificaron”, añadió Parra Mercado.

“Toda esta situación con Yamil Juarbe no la entiendo porque... el día que yo le dije a Yamil Juarbe que me iba de Justicia hasta lloró. (Me dijo) “que no lo podía creer, que qué pena”. ¿Qué pasó en el interín después que yo me fui? Yo no sé“, sostuvo.

En abril de 2022, Parra Mercado, quien fungía como jefa de la División de Crimen Organizado y Drogas de Justicia, presentó su carta de renuncia ante el entonces secretario Domingo Emanuelli Hernández, la cual fue efectiva el 25 de mayo.

“Cuando yo le dije a él en abril del 2022 que yo me iba, él lloró, porque nosotros teníamos una amistad. Entendía yo que éramos compañeros y habíamos trabajado varias cosas juntos y, de hecho, él pidió que se le asignara el caso de Pablo Casellas. Después decidió no verlo. En ese interín, cuando yo le informé que me iba, él lloró”, mencionó Parra Mercado.

Indicó que tiene testigos de ese momento, ya que el fiscal lloró en una reunión. Insistió en que le dijo que “le daba mucha tristeza, mucha pena, que yo me fuera del Departamento, que se estaba perdiendo personal que llevaba mucho tiempo allí”.

“Nunca he tenido ni un sí ni un no con Yamil Juarbe. De hecho, siendo yo secretaria de Justicia, tenía motivos para haberlo trasladado y no lo hice, precisamente, por eso, para que él no fuera a la prensa a decir que lo estaba persiguiendo”, dijo.

De paso, acusó a Juarbe de “regalar” el caso contra el artista urbano Cosculluela por el “hit and run” donde dos caballos fallecieron y dos jinetes resultaron gravemente heridos, en hechos ocurridos el 12 de mayo de 2024 en Humacao.

En este caso, el 25 de abril de 2025, Cosculluela se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, lo que incluyó la reclasificaron de dos cargos, el pago de unas multas y penas especiales, así como una restitución a las víctimas.

“Cuando él regaló el caso de Cosculluela, que lo hizo sin el consentimiento de la Oficina de la Jefa de Fiscales, lo único que se le dijo fue: ”usted sabe que usted tenía que consultar este caso con la jefa de Fiscales, no lo hizo, lo invitamos a que en una próxima ocasión usted consulte los casos de importancia con la Oficina de la Jefa de Fiscales como está estatuido, como son las normas, las reglas del Departamento", subrayó.

Enfatizó en que, “que él diga ahora que esto es una venganza mía, no es otra cosa que un esfuerzo más de Yamil Juarbe de hacerse la víctima y de hacerle ver al pueblo de Puerto Rico que lo están persiguiendo, cuando eso no es cierto”.

Mercado Parra aseguró que todos los días se pregunta qué tiene Juarbe en su contra, pero “que su traslado fue motivado por una persecusión de Janet Parra, yo no tengo contacto alguno con el Departamento de Justicia. Son muy pocas las personas que estaban en mi círculo de confianza que han permanecido en ese círculo. La secretaria ha traído nuevas personas para llenar unas plazas, como es su potestad”.

Ayer, la secretaria de Justicia confirmó que, al momento, se han concretado 21 traslados, incluyendo el de Juarbe, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 14 fiscales auxiliares, dos fiscales de Distrito, dos Procuradores de Asuntos de Menores, y tres Procuradores de Asuntos de Familia.

Al explicar las razones para estos movimientos recientes dentro de la agencia, la funcionaria indicó que fueron “con el fin de atender con responsabilidad, eficiencia y sentido de urgencia no solo las vacantes existentes”, sino también de procurar “el mejor funcionamiento, agilidad y eficiencia de la agencia para el beneficio de la ciudadanía” y de los empleados.

Ayer, fuentes de El Nuevo Día aseguraron que el fiscal no solicitó el traslado a la Fiscalía de Humacao y alegaron que el movimiento es una represalia por oponerse ante el Senado a la confirmación de Parra Mercado como secretaria de Justicia.

“Es el resultado de lo que sucedió en el Senado, cuando no fue confirmada la licenciada Janet Parra como secretaria de Justicia. Esto provocó que Yamil Juarbe fuera una personanon grata”, expresó la fuente. “Buscan apagarlo totalmente”.

Al momento, el cargo sería ocupado por la fiscal Iris Martínez Juarbe, quien laboró en la Fiscalía de Carolina y, luego, fue designada como subjefa de Fiscales. En tanto, el fiscal interino de Utuado, José Román, pasó a la Fiscalía de Ponce.

Otra fuente de este medio dentro de la agencia indicó que la llegada de Martínez Juarbe a la Fiscalía de Humacao mantiene preocupados a los fiscales de dicha región “por el desempeño que esta tuvo mientras estuvo en la Fiscalía de Carolina”.

Coincidió, además, en que esto es un caso de “represalia”, que busca que el fiscal -quien ha trabajado casos notorios como el de Jensen Medina Cardona por el asesinato de Arellys Mercado Ríos, ocurrido en agosto de 2019 en Fajardo- renuncie.

Empero, Parra Mercado insistió en la entrevista radial que no se trata de una venganza promovida por ella y que estos son cambios que comúnmente se hacen en las Fiscalías.

“El fiscal Yamil Juarbe no fue el único que fue trasladado, se trasladaron otros fiscales y a fiscalías más distantes que a las que él se le envió”, dijo Parra Mercado, quien mencionó ejemplos de otros fiscales que fueron trasladados.