Fajardo. Jensen Medina Cardona, el acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos tras una disputa por un celular, solicitó al tribunal mediante una moción “urgente” que modifiquen su horario de supervisión electrónica para poder ejercer labores de cerrajero de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La moción fue presentada este martes, 21 de septiembre, en el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, donde precisamente el acusado enfrenta dos juicios: uno por cargos de asesinato y Ley de Armas y otro por falsificar una licencia de conducir, lo cual constituye una violación al Código Penal.

“El acusado-peticionario es dueño de una empresa familiar conocida como Mundo Llaves, una empresa que se dedica a ofrecer servicios de cerrajería en todo Puerto Rico, de cuyo administrador es la señora Mildred Cardona Rueminele, madre del peticionario compareciente”, se explica en el documento legal sometido por los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujol.

Según expone la defensa, Medina Cardona está siendo solicitado para ejercer labores de cerrajero en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la noche de lunes a sábado.

“El acusado-peticionario de epígrafe, solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal, la modificación del horario de la supervisión electrónica, para que este pueda ejercer labores de cerrajero, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sábado. De existir alguna duda se puede comunicar con la señora Mildred Cardona Ruemmele”, agrega la moción en referencia a la madre del acusado.

Medina Cardona se encuentra bajo una fianza global de $300,000, concerniente al caso de asesinato de Mercado Ríos, la cual fue prestada por una compañía fiadora.

Como condición especial para que el acusado quedara en libertad provisional el tribunal le ordenó al Programa de Servicio con Antelación a Juicio (PSAJ) la colocación de un grillete GPS y está bajo un “lockdown” con supervisión electrónica por satélite. Además, quedó bajo la custodia y supervisión de su progenitor Julio Medina.

Hay que destacar que la fianza que presentó el acusado a través de una compañía fiadora por el caso de la falsificación de licencia de conducir no tiene condiciones de supervisión electrónica.

Como parte de las condiciones de su libertad condicionada y supervisada el acusado debe notificar con anticipación a PSAJ y al tribunal cualquier cambio de dirección, teléfono, empleo o programa de estudios; mantener buena conducta; comparecer periódicamente ante el PSAJ de Fajardo; no salir fuera de la jurisdicción de Puerto Rico sin permiso del tribunal; no poseer ni llevar consigo armas de fuego; no acercarse ni comunicarse con las personas de dudosa reputación; evitar contactos con testigos del caso o la parte perjudicada; abstenerse de tomar bebidas alcohólicas; y someterse a pruebas de orina para detección de sustancias controladas, entre otras.

Precisamente hoy, martes, estaba supuesto a continuar el proceso judicial contra Medina Cardona por el caso del asesinato de Mercado Ríos, pero el juicio quedó suspendido hasta mañana, miércoles, pues testigos del caso no llegaron al tribunal por una aparente confusión por parte de los miembros de la fiscalía, quienes pensaban que lo que procedía este martes era una vista de conferencia de estatus de los procedimientos.

El fiscal Eduardo Beale pidió disculpas a la jueza Gema González de la sala 305 del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, donde se supone que continuara hoy el juicio en su fondo contra Medina Cardona, y aludió a que hubo confusión con la minuta de los procesos llevados a cabo el 28 de julio.

Precisamente, ese día testificó el examinador de armas de fuego del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Abdiel Ramírez Negrón, quien confirmó que el casquillo de bala que recuperó la Policía en la escena del crimen en Villa Marina, la noche del 18 de agosto de 2019, es compatible con una de las armas registradas a nombre del acusado. Ramírez Negrón renunció al ICF desde el 2020 y, actualmente, labora como investigador médico legal para el condado Orange en Orlando, Florida.

Se suponía que el perito se presentara hoy al tribunal para continuar el contrainterrogatorio. Trascendió que el Ministerio Público, a causa de la confusión con el procedimiento que se llevaría a cabo, no hizo gestiones para traer al testigo a Puerto Rico.

A raíz de lo acontecido la jueza pautó la continuación de juicio en su fondo contra Medina Cardona para mañana, miércoles, a las 9:00 de la mañana. El juicio también tiene fecha en calendario para el 23 de septiembre y toda la semana que viene. El fiscal Beale se comprometió en citar a sala a alguno de los cuatro testigos que les queda por interrogar en la etapa final de juicio.

Por su parte, el abogado Jorge Gordon dijo estar preparado para los procedimientos.

El pasado viernes la jueza González declaró “no ha lugar” la moción de desestimación de cargos por supuesta violación al debido procedimiento de ley presentada por la defensa.

En su petición los abogados de Medina Cardona argumentan que el Ministerio Público “no le informó a la defensa que había ocupado y tenía en su posesión, custodia o control el Network video recorder (NVR) de Villa Marina, el cual contiene la grabación original de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Villa Marina el 18 y 19 de agosto de 2019″.

Además, sostienen que “no haber descubierto evidencia constituye una violación a su derecho constitucional a un debido proceso de ley ya que, de haberse descubierto oportunamente a la defensa el NVR de Villa Marina, la misma hubiese sido evidencia pertinente para la impugnación de los testigos del Ministerio Público”.

No obstante, la jueza estableció en su escrito que los argumentos de los abogados no son suficientes para aprobar la desestimación de los cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

La defensa pidió una reconsideración el lunes, pero la jueza reiteró su decisión de “no ha lugar”. Se desconoce si los abogados de Medina Cardona buscarán auxilio de jurisdicción en el Tribunal de Apelaciones.