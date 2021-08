El juez federal Joseph N. Laplante concedió hoy, lunes, una solicitud presentada por la defensa del exalcalde de Yauco y exsenador Abel Nazario para que este sea excarcelado mientras espera por la apelación de su condena.

En mayo, los abogados de Nazario habían solicitado que el exsenador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) quedara en libertad bajo fianza, pero el juez Laplante determinó que puede salir a la libre comunidad sin necesidad de prestar fianza.

No se especificó cuándo saldría de la cárcel, pero no se trata de un proceso inmediato, explicó la abogada y ex fiscal federal María Domínguez, quien encabeza la defensa de Nazario.

Domínguez indicó que la determinación del juez debe ser remitida al Negociado federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), que se encagará de notificar a la institución penal en la que se encuentra el exalcalde, la Jesup Federal Correctional Institution, en Georgia.

“Estamos haciendo lo posible para agilizar ese proceso”, expresó Domínguez en entrevista telefónica. “Espero que dentro de menos de una semana (esté en libertad)”, añadió.

La abogada indicó que, dado que no se le impuso una fianza, a Nazario no se le impusieron condiciones específicas para su libertad. Adelantó que este seguramente regresará a Puerto Rico, que es dónde tiene su residencia.

Domínguez señaló que ya se notificó al tribunal la intención de apelar la sentencia, no obstante, el escrito ante el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, aún no se ha radicado.

Nazario fue sentenciado en marzo pasado a 18 meses de cárcel tras ser declarado culpable el año pasado de 23 cargos por hacer declaraciones falsas y cinco cargos de fraude electrónico. El jurado le encontró culpable de haber mentido en formularios ante el Departamento del Trabajo federal donde debía jurar que no iba a tomar represalias contra 117 empleados del municipio de Yauco a quienes tuvo que pagar compensaciones laborales de forma retroactiva.

El gobierno federal obligó a Nazario a pagar de forma retroactiva $588,961 en salarios adeudados a estos 117 empleados a quienes había exigido ilegalmente que hicieran trabajo gratuito. Sin embargo, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el gobierno federal encontraron, en auditorías separadas, que el municipio comenzó a retener unilateralmente los salarios de algunos de estos empleados, lo cual constituyó represalia.

En su moción, la defensa de Nazario argumentó que este no supone un riesgo de huida y que no representa una amenaza a su comunidad. Asimismo, el equipo de abogados señaló que es “altamente probable” que el exsenador salga favorecido en su recurso ante el Tribunal de Apelaciones y reciba una reducción de su sentencia de cárcel ya que hasta 14 de los cargos criminales pudieran ser revertidos.

Asimismo, el juez Laplante dio paso a una segunda moción presentada por Nazario en la cual solicitó restringir el acceso a los documentos que presentó para acudir ante el Tribunal federal de Apelaciones de “forma pauperis” o como persona indigente, lo que implicaría que se le asigne un defensor público. Los abogados argumentaron que dichos documentos no podían estar disponibles públicamente ya que contienen información financiera “delicada”.