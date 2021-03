Christian Serrano Chang, el maestro acusado en el 2013 por la muerte del niño de dos años Dylan Díaz Salgado, cumplirá una sentencia suspendida de 15 años tras ser encontrado culpable de un cargo de homicidio negligente.

De acuerdo con la sentencia emitida el pasado 23 de marzo por la jueza superior Aixa Rosado Pietri, el tribunal restó siete años, cuatro meses y tres días de la sentencia suspendida de 15 años por el tiempo que Serrano Chang pasó entre la cárcel y bajo supervisión electrónica (grillete). La magistrada también le impuso una multa de $300.

Bajo la Ley 259, Serrano Chang deberá reportarse a un oficial sociopenal a quien le informará sobre todas sus actividades; no podrá salir de la jurisdicción de Arecibo a menos que reciba un permiso especial; le será requerido someterse a pruebas de laboratorio, exámenes médicos, psiquiátricos y psicológicos; no podrá visitar barras u otros establecimientos que vendan bebidas alcohólicas; no podrá usar drogas; y tendrá que mantener un empleo.

PUBLICIDAD

Además, deberá cumplir con varias condiciones especiales que incluyen la revocación de la sentencia suspendida si sale de la jurisdicción de Arecibo; cumplir una restricción domiciliaria desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.; cumplir con pruebas toxicológicoas al azar; y no podrá tener contacto con la madre del menor y coacusada, Rayma Salgado Torres, o sus familiares.

El niño Díaz Salgado, de dos años, murió el 10 de agosto de 2013 tras recibir golpes que quebraron su hígado en dos pedazos. En principio, Serrano Chang y Salgado Torres llevaron al menor a un hospital de Manatí porque, supuestamente, recibió varios golpes al caerse.

Sin embargo, un informe forense entregado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) reveló que Díaz Salgado falleció debido a traumas compatibles con una golpiza.

Serrano Chang y Salgado Torres se encontraban en una relación sentimental, pero el convicto no era el padre biológico de Díaz Salgado.

Como parte de un acuerdo con el Ministerio Público, el cargo de asesinato que pesaba contra Salgado Torres se redujo a homicidio negligente. Salgado Torres, que declaró contra Serrano Chang, se declaró culpable de este delito y cumplió un año de cárcel; también cumple una sentencia suspendida de 14 años.

Serrano Chang fue, originalmente, encontrado culpable, el 4 de abril de 2014, de asesinato en primer grado en la modalidad de maltrato intencional y sentenciado, el 29 de mayo, a 99 años de prisión.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones ordenó, el 26 de febrero de 2015, la celebración de un nuevo juicio al encontrar que el Ministerio Fiscal, representado por el fiscal González Antongiorgi, incurrió en conducta impropia en su informe final y que varios errores tuvieron el efecto acumulativo de privar a Serrano Chang de un juicio justo e imparcial, en violación del debido proceso de ley que le cobijaba como acusado.

PUBLICIDAD

Entre los ejemplos que dieron en su sentencia los jueces que conformaban el panel del Apelativo, Migdalia Fraticelli Torres, Laura Ortiz Flores y Misael Ramos Torres, se encontraba el que el fiscal instruyó a los miembros del jurado a que utilizaran a uno de sus integrantes como perito y que fomentó el prejuicio contra el acusado.

Tras llevar la decisión del Apelativo hasta el Tribunal Supremo, el máximo foro judicial revocó, el 27 de diciembre de 2018, la determinación de un segundo panel del Apelativo y ordenó la celebración de un nuevo juicio en el Tribunal de Primera Instancia.