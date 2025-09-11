Opinión
11 de septiembre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jurado declara culpable a mujer acusada de provocar la muerte de conductor y dejar a su esposa parapléjica

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2022 en la avenida Kennedy en San Juan

11 de septiembre de 2025 - 11:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Balanza Justicia
Un jurado declaró culpable, este miércoles, a Nayomi Garced Figueroa, de 38 años, por provocar la muerte de Kelvin Nieves Miranda y dejar parapléjica a su esposa, Suheil Álvarez Ruiz, mientras conducía en estado de embriaguez en hechos ocurridos en noviembre de 2022. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un jurado declaró culpable, este miércoles, a Nayomi Garced Figueroa, de 38 años, por provocar la muerte de Kelvin Nieves Miranda y por provocar heridas de gravedad a su esposa, Suheil Álvarez Ruiz, mientras conducía en estado de embriaguez en hechos registrados en noviembre de 2022.

Tras evaluar la prueba desfilada en el juicio por los fiscales Juan Goyco Rodríguez, Yosué Cabán Cedrés, Lenabel Alvarado de Gracia y Jesús Torres González, de la Fiscalía de San Juan, el jurado encontró a Garced Figueroa culpable de cinco cargos que incluyen conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, dos por manejar un vehículo imprudentemente causando daño corporal y dos por ocasionar grave daño corporal mientras maneja bajo la influencia del alcohol.

La investigación de la Policía reveló que el 18 de noviembre de 2022, a eso de las 10:08 p.m., Garced Figueroa conducía un vehículo Kia Rio por la avenida Kennedy en San Juan, en dirección hacia Bayamón, “en estado de embriaguez, hablando por celular y transitando sin el debido cuidado a una velocidad que no le permitió ejercer el debido control y dominio del volante”, reza el informe del Departamento de Justicia.

Acto seguido, impactó con su auto una motora Yamaha que era conducida por Nieves Miranda, quien estaba acompañado por Álvarez Ruiz, causándole la muerte al conductor y dejando en condición grave a la pasajera. La pareja se dirigía hacia su residencia luego de dar un paseo por la zona.

Tras el accidente, Álvarez Ruiz experimentó un severo trauma cerebral quedando parapléjica.

Al ser detenida y realizársele la prueba de alcohol en el aliente, la ahora convicta arrojó .134% de concentración de alcohol. El límite de alcohol en la sangre permitido por ley en Puerto Rico es de 0.08%.

La jueza Alexandra Rivera Sáez, del Tribunal de San Juan, fijó la vista de sentencia para el próximo 23 de octubre de 2025, en la sala 1101 del Centro Judicial de San Juan.

Garced Figueroa fue ingresada en la Institución de Mujeres del Complejo Correccional de Bayamón.

