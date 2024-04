Justicia solicita paralizar demanda federal contra policías por revisión de representación legal

Así reaccionó “sorprendida” ante la determinación de no causa contra los seis agentes presuntamente involucrados en el asesinato de su hijo de 16 años.

Tras una investigación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Justicia no presentó cargos contra Alicea y Cacho.

Aunque el tribunal estatal de San Juan no encontró causa para el arresto de los seis agentes , Justicia informó que irá en alzada y la vista fue pautada para el 30 de abril.

“En vista de estos eventos, y durante el proceso de revaluación, este servidor no puede presentar una alegación responsiva a la fecha límite establecida por este tribunal ”, agregó.

En una orden reciente, la jueza federal Vélez Rivé mantuvo en curso la reclamación de daños, pero desestimó la parte de la demanda en cuanto al interdicto, pues no tiene jurisdicción para enmendar la Reforma de la Policía, que responde a una decisión judicial de otro juez de igual jerarquía.

“Ese reclamo ha estado presente desde hace 15 años y es lamentable que el tribunal no lo haya querido considerar porque, ciertamente no es un reclamo dentro de la Reforma de la Policía”, expresó el abogado de la ACLU, Fermín Arraiza. “Es un reclamo y es una medida cautelar que queremos que se implemente adicional a la Reforma y los propios abogados del Departamento de Justicia federal han expresado que un cuerpo de monitoreo civil no es incompatible con la Reforma”.