La Fiscalía de Fajardo no formulará cargos por Ley 54 contra padre de niños asesinados en Río Grande

La Fiscalía de Fajardo determinó que no formulará cargos por violación a la Ley 54-1989 para la Prevención de la Violencia Doméstica en contra del padre biológico de los dos niños de 8 y 13 años que fueron asesinados en un tiroteo en Río Grande .

Además, confirmó que, durante una entrevista con la Fiscalía de Fajardo, su cliente reiteró que no cometió ninguna agresión en la escena donde murieron dos niños y otra menor de 12 años resultó herida de bala.

“El fiscal tuvo la oportunidad de entrevistarlo anoche y él declaró. No hubo una denegatoria de declarar. Así que llevamos a mi cliente, declaró y le explicamos todo lo que pasó al fiscal y pues el Ministerio Público determinó no continuar con esta pesquisa que, a nuestro entender, es la decisión correcta”, dijo.

Los hechos ocurrieron el 12 de febrero, cuando se produjo una balacera frente a una residencia en la carretera 955 en la comunidad Villa Realidad. Tras el incidente, la madre de los niños y su actual pareja -que no es el padre biológico- se fueron del lugar en un vehículo Kia Forte en dirección hacia Carolina .

El comisionado Joseph González expresó que "esto no puede seguir pasando en Puerto Rico" y aseguró, además, que radicarán cargos contra el asesino de menores en Rio Grande.

En ese contexto, planteó que “lo peor de todo esto no es que a su cliente lo hayan investigado, sino que lo peor que pasó es que mataron a esos dos niños. Eso es lo peor que pasó allí. Así que, si preferiría que algo no hubiera pasado, es que esos niños no murieran”.