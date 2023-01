El exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Anthony Maceira Zayas narró hoy bajo juramento, ante el Tribunal Federal en Puerto Rico, lo que ocurrió al interior de la administración de Ricardo Rosselló las dos semanas antes que se empezaran a divulgar fragmentos de la conversación de Telegram del exgobernador con 11 de sus colaboradores más cercanos, filtraciones que terminaron provocando su renuncia ante las protestas masivas en el verano de 2019.

El testimonio de Maceira Zayas como parte del caso del gobierno federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, permitió ver cómo la desconfianza y riñas internas que existían entre miembros del gabinete de Rosselló y sus consejeros suscitaron, en parte, los eventos que llevaron al colapso de su gobierno.

El también abogado relató igualmente la alegada intimidación que le hizo el productor, quien reaccionaba, en ocasiones, riendo a lo que se decía en sala. En otras instancias, permanecía absorto contemplando el techo. Díaz Colón alegó, al salir del edificio, que todo lo que se estaba diciendo en su contra era falso y así lo demostraría su abogado defensor más adelante.

PUBLICIDAD

Maceira Zayas narró que, cuando llevaba apenas seis meses en el cargo, recibió -el 20 de junio de 2019- un mensaje de texto de Díaz Colón que inmediatamente percibió como una amenaza. “Caballo, si fortaleza no para de joder con Raul Maldonado, el hijo de Raul Maldonado tiene pruebas contundentes para joder a esta administración comenzando con Ricardo Rosselló. Según Raulie “hijo de RM” eres tú y fortaleza que está detrás de este tiroteo hacia Raúl Maldonado”, leía el mensaje enviado en modalidad secreta por Telegram, pero que el entonces oficial de La Fortaleza copió y pegó en una nota del celular.

“Te lo digo hermano, EL HIJO DE RAÚL LOS VA A DESTRUIR A OTROS NIVELES. No sé que (sic) tú vas a hacer. Pero si no paran LOS POPULARES VAN A ESTAR 30 AÑOS EN EL PODER. PARA ESTO… Tengo un pana que es amigo íntimo del hijo de RM y quieren verme para entregarme pruebas contundentes a mí y otros medios. Esta administración se jodio. Necesito parar esto”, continuaba el mensaje.

En ese momento, el exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, estaba bajo escrutinio público debido a unas denuncias de alegadas irregularidades en el Departamento de Hacienda, cuando él lo dirigía. Ese mismo día, El Nuevo Día y otro rotativo publicaron noticias sobre investigaciones federales relacionadas con contrataciones en el gobierno.

El propio Maldonado Gautier acusó, esa mañana, a Maceira Zayas “de que Fortaleza estuvo detrás de esas portadas”, contó el testigo.

El exsecretario de Asuntos Públicos señaló que, cuando recibió los mensajes de Díaz Colón, no tenía idea de qué hablaba, pero sintió temor. “Tenía miedo, preocupación, estaba aterrado. No sabía a qué se refería, pero definitivamente era algo que me preocupaba mucho”, comentó sobre un elemento clave para probar la extorsión.

PUBLICIDAD

Cuando más adelante se reunieron, le hizo saber su sentir al productor. “Me pidió disculpas de que lo recibí como amenaza, pero reiteró que la administración iba a ser destruida”, comentó sobre la primera reunión que sostuvo, el 21 de junio de 2019, con el entonces productor de la emisora radial Z93 y Mega TV.

Describió su conducta como “estilo gánster”, como cuando “te ponen la mano sobre tu hombro, te dicen que te van a proteger, que te quieren, pero te presionan a concederles lo que te piden”. Aseguró que, en esa reunión, el productor conocido como Sixto George “siguió hablando de su poder, su influencia, cómo gente influyente iba adonde él cuándo necesitaban que los rumores se convirtieran en escándalos”.

A preguntas del fiscal Michael Nicholas Lang, Maceira Zayas alegó que se trató de tres esquemas que propuso el productor: $300,000 en efectivo o cheque para evitar que saliera el chat; “un segmento de noticias para reportar solo lo que quisiéramos a cambio de los contratos gubernamentales con empresas donde no aparecía su nombre”; y la renovación de unos contratos.

Lo pronosticado o advertido por Díaz Colón comenzó a ocurrir el 8 de julio de 2019, con la divulgación de unas primeras páginas de conversaciones del exmandatario.

“Estábamos en proceso de confirmar al secretario de Hacienda (Francisco Parés), cuando recibimos estos chats que tenía insultos al presidente del Senado, entre otra gente”, contó Maceira Zayas.

Cuando Maldonado Gautier acudió a la radio para denunciar que existía una mafia institucional en el gobierno, Maceira Zayas contó cómo lo tomaron: “Vimos cómo estaban ejecutando la amenaza. Eso fue lo que formó la decisión de pedir su renuncia”.

PUBLICIDAD

El 16 de julio de 2019 -cuando ya se habían divulgado 889 páginas del chat de Telegram- Maceira Zayas sostuvo una segunda reunión con el productor, pero esta vez alambrado como cooperador de las autoridades federales. Cuando se reunieron en el restaurante Il Postino, Díaz Colón supuestamente modificó la propuesta: que le pagara $300,000 para evitar que salieran otros chats y que usaría a “influencers” que supuestamente estaban bajo su control para dejar de pedir la renuncia del gobernador y cambiar la narrativa. Se refirió, específicamente, a Jorge Pabón “El Molusco”, Tomás Ramos “Red Shadow”, Roque Gallart “Rocky the Kid”, Angelique Burgos “la Burbu” y Antulio “Kobbo” Santarrosa, para quien pidió $50,000.

Maceira Zayas aseguró que existían alrededor de 100 chats, con grupos de trabajo distintos o para propósitos específicos, como reuniones o eventos.

Lo que ocurrió días después forma parte de los archivos de historia política reciente, y Maceira Zayas lo resumió de la siguiente manera : “El gobierno estaba sangrando, la gente estaba yéndose del gobierno”.

Sobre los acercamientos de Díaz Colón aseveró: “Era claro para mí que era un plan orquestado y después de incendiar el fuego, se estaba ofreciendo a apagarlo. Para mí no era ninguna ayuda. Y aun si lo fuera, era ilegal lo que estaba proponiendo”.