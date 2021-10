La familia de Andrea Ruiz Costas, quien murió víctima de un feminicidio, se expresó hoy, miércoles, decepcionada con la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) por archivar la querella ética contra las juezas quienes ignoraron el pedido de auxilio de la mujer quien narró el patrón de acecho y hostigamiento que sufría por parte de su expareja.

El juez administrador de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa, informó la determinación tras recibir el informe de investigación sobre la conducta ética de las juezas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez. La investigadora Rosa María Cruz Niemic alegó que estaban impedidos de referir a la Comisión de Disciplina Judicial, pues carecían de prueba para establecer que las togadas abusaron intencionalmente de la discreción judicial.

“Las juezas salieron incólumes -sin consecuencia alguna- pero, sin duda, su reputación está manchada para siempre. Ni el esperado informe del Supremo ni esta respuesta son una rendición de cuentas. Nos siguen dando la espalda. Asuman su responsabilidad. Repitan su nombre: Andrea Cristina Ruiz Costas”, lee la declaración escrita a nombre de la familia.

La jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz, reveló, en agosto, el informe de un grupo de trabajo que configuró para estudiar cómo la rama judicial podía evitar los feminicidios, cuyas recomendaciones principales consistía de brindar capacitación para identificar el riesgo de letalidad.

Ruiz Costas fue asesinada en abril por su expareja, Miguel A. Ocasio Santiago, luego de haber intentado sin éxito conseguir una orden de protección y brindado testimonio contra su acusado en una vista para su arresto por maltrato psicológico.

“El sistema está diseñado para protegerles (a los jueces) bajo la sombrilla de la ‘discreción judicial’. (La OAT) nos tiene que rendir cuentas a la familia y al país”, detallaron los familiares.

En entrevista con El Nuevo Día, la subprocuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez, también se expresó insatisfecha con la determinación de la rama judicial, pues opinó que mínimo se le podían exigir adiestramientos para la sensibilización ante casos como estos donde existe un riesgo a la vida y posibles traumas.

De hecho, el informe acogido por la OAT invitó a las juezas a la autoreflexión, particularmente, a la jueza Alvarado Rodríguez cuyas únicas palabras durante la vista fueron para cuestionar la tardanza en presentar la denuncia y preguntar a la víctima: “¿Algo más?“.

“Si esa discreción judicial, en vez de tomarla en contra de la víctima, ¿por qué no empezamos por creer a la víctima y proteger a la víctima? La pueden usar en ese sentido y ese es el llamado que estamos haciendo”, dijo la abogada Bermúdez.

Por su parte, la abogada defensora de sobrevivientes de violencia machista, Verónica Rivera Torres, detalló que ha estado en casos muy similares al de Andrea Ruiz Costas donde los jueces determinan expedir órdenes de protección sin estar la otra parte presente porque entienden el riesgo inminente en las amenazas con publicar fotos íntimas, el hostigamiento y la manipulación para que regresen a la relación sentimental.

Criticó, además, que la jueza Nieves Cordero le haya pedido que regresara una semana después con testigos. “Eso es muy duro para las defensoras y para las víctimas porque muchas veces no hay testigos del maltrato o las personas no se quieren involucrar”, dijo Rivera Torres.

Aunque la abogada opinó que el informe no servirá como herramienta de cambio, insistió que debe llevar mínimamente a reflexionar a qué se debe que hay jueces emitiendo órdenes de protección y otros que no, ante circunstancias relativamente similares. “No es un problema de la herramienta de la Ley 54; tiene que ver con la visión que tenían las juezas sobre su rol y el derecho. Si bien tienen discreción judicial, eso no les exime de rendir cuentas sobre las decisiones que toman”, detalló.

“Si eso no va a invitar a la reflexión a la rama judicial, entonces debe invitar a la reflexión y a la acción a las defensoras y activistas”, puntualizó.