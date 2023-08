Aunque el veredicto de culpabilidad en dos de los cuatro cargos contra Félix Verdejo por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz se conoció el pasado viernes, 28 de julio, las notas que el jurado hizo llegar al juez de distrito, Pedro Delgado Hernández, durante el período de deliberación, reflejan un proceso extenuante mientras revelan que la decisión unánime de culpabilidad en dos cargos no fue posible debido a la indecisión de un solo miembro del jurado.

Las notas, publicadas hoy a petición de Delgado Hernández, comprueban que la deliberación se dio en un proceso extenso y que generó dudas al jurado sobre varios aspectos: desde las instrucciones finales hasta detalles sobre el cargo 1, correspondiente al “carjacking” que terminó en la muerte de una persona y en el que, finalmente, igual que en el cargo número 3, correspondiente a la portación y/o utilización de un arma de fuego en la comisión de un delito violento, el jurado no pudo llegar a un acuerdo.

La primera de las notas recibida por el juez el 25 de julio a las 4:45 de la tarde fue la solicitud del jurado para regresar a deliberar el día siguiente porque se sentían cansados. “Su señoría, Nosotros, el jurado, respetuosamente solicitamos recesar en este momento debido a la avanzada hora del día y el hecho de que nos sentimos cansados. Nosotros amablemente le solicitamos regresar mañana, a las 9:00 a.m. a comenzar la deliberación”, lee. Ese día, tras los argumentos finales de la defensa, el fiscal Jonathan Gottfried resaltó que el Ministerio Público presentó prueba suficiente para sostener que Félix Verdejo Sánchez cometió los delitos de “carjacking” y secuestro que terminaron en la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz. Posteriormente, tras recibir la nota del jurado, se concedió el primer receso en el período de deliberación.

En la segunda de las notas, al día siguiente, 26 de julio, el jurado solicita dos copias de las instrucciones finales del jurado, especialmente de la página 32 a la 45. “Buen día. ¿Podríamos recibir dos copias de las instrucciones finales del jurado de la página 32 a la página 45? Gracias”, reza el documento.

Más tarde ese día, poco más tarde de las 3:00 p.m., el jurado solicitó acceso a los slides del argumento final de la fiscalía. A eso de las 6:07 p.m., entregaron una cuarta nota; esta vez solicitando recesar y retomar la deliberación el próximo día, 27 de julio. “Su señoría, El jurado desea recesar y retomar nuestro deber mañana. A esta hora del día, nos sentimos mentalmente exhaustos”.

El día siguiente, 27 de julio, el jurado continuó haciendo consultas adicionales y solicitó aclarar dudas sobre evidencia presentada por la defensa. Esa misma tarde, el jurado solicitó, por última vez y en una nota más escueta, recesar y retomar la deliberación el día siguiente, 28 de julio de 2023. “Su señoría, Nosotros el jurado deseamos recesar por el día, y reanudar nuestros deberes mañana por la mañana”. El receso, una vez más, fue concedido.

La mañana del veredicto, el jurado comenzó a tener preguntas desde temprano, con la primera nota del día siendo sometida a las 9:55 a.m. “Su señoría, Nosotros el jurado necesitamos clarificación en el Cargo 1. Si fuera posible, nos gustaría aclarar nuestras dudas de manera individual con el juez y las partes necesarias. Hay dudas sobre lo que algunos términos hacen referencia”, lee la nota, marcada como recibida a las 10:00 a.m.

Ese mismo día, en una nota recibida por Delgado Hernández a eso de las 2:35 p.m., el jurado plantea hacerle una pregunta directamente a Verónica Otero Rivera, secretaria de la sala. “Verónica, el jurado tiene una pregunta para ti”, escribieron.

La nota que le sigue ya formulaba una duda sobre un veredicto que no es unánime, específicamente sobre cómo llenar el documento cuando no hay consenso entre los miembros del jurado. “Su señoría, Si el jurado no es unánime en un cargo, ¿cómo debemos llenar el documento del veredicto?“, suscribe.

No obstante, es la antepenúltima nota la que confirma que el jurado no llegaba a un acuerdo. “Su señoría, Nosotros el jurado no podemos llegar a un acuerdo porque un miembro del jurado piensa que el gobierno falló al proveer más allá de duda razonable los cargos de carjacking y usar y cargar un arma de fuego. ¿Cómo debemos proceder? ¿Debemos dejar los espacios en blanco?“, cuestionan a las 3:02 p.m.

La siguiente nota fue para preguntar si podían recibir las instrucciones de manera escrita: “Su señoría, ¿podemos tener las nuevas instrucciones por escrito?“

Ante el evidente tranque de los miembros del jurado, el juez les urgió a continuar la deliberación para alcanzar un veredicto. “Les instruyo a ir de vuelta y reanudar su deliberación”, dijo a los miembros del jurado a quienes también recordó que “es su deber decidir el caso”.

Finalmente, la nota culminante fue recibida a cinco minutos para las 8:00 p.m.: “Su señoría, nosotros el jurado, hemos alcanzado un veredicto”.

Poco después esa noche, desde la sala tres del Tribunal Federal, y luego de escuchar el veredicto por parte de Otero Rvera, el juez Delgado Hernández consignó: “Señor Verdejo, un jurado de su pares lo encontró culpable de los cargos dos y cuatro, sin lugar a dudas”.

Luego, señaló la vista de lectura de sentencia para las 2:00 p.m. del 3 de noviembre del año en curso, al tiempo que agradeció la labor del jurado y cerró oficialmente el juicio a las 8:19 de la noche.

Por el cargo en los que fue hallado culpable, Verdejo se enfrenta a cadena perpetua. Con el agravante de una muerte por resultado de dicha acción, Verdejo pudo enfrentar hasta pena de muerte, pero la Fiscalía no lo solicitó.

Keishla Rodríguez Ortiz, con quien Verdejo Sánchez tuvo una relación de una década, fue asesinada el 29 de abril de 2021. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la laguna San José tras tres días de búsqueda por la Policía.