Ordenan paralizar la tala de árboles por construcción de ciclovía en Rincón

“Cualquier persona que no cumpla con lo aquí ordenado por este tribunal, podrá ser encontrada incursa en desacato ”, agregó.

“Por tanto, de no paralizarse la tala de árboles, se estaría sufriendo la pérdida irreparable de árboles decenarios. Más aún, de las declaraciones juradas prestadas por el emplazador se desprende que se ha personado a la residencia del ingeniero Torres, que se ha personado a (la empresa) TAMRIO y que se ha intentado comunicar con el ingeniero Torres a través de su teléfono y Messenger; sin embargo, no le ha sido posible diligenciar el mandamiento. De no paralizar la tala de árboles, se causarán daños inmediatos e irreparables antes de que se pueda notificar al ingeniero Torres”, agregó.