En caso de que los cargos presentados contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, no prevalezcan, pero sí contra su madre, Rita Molinelli Freytes, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) no tendría jurisdicción y el proceso lo atendería el Departamento de Justicia, sostuvo ayer el profesor de Derecho Procesal Julio Fontanet.

“La Ley del FEI (Fiscal Especial Independiente) permite que, si un funcionario público incurre en conducta delictiva en coautoría con una persona particular, sí se pueda acusar, pero está condicionado a que se le impute conducta delictiva a ese funcionario público. No es suficiente con que sea familiar. Tienen que haber participado conjuntamente en conducta delictiva. Si no se establece que el funcionario público cometió conducta delictiva, el FEI no tendría jurisdicción para intervenir con la persona particular”, abundó Fontanet, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas.

Al enfatizar en lo “politizado” que ha estado el proceso contra la representante, Fontanet insistió en que habría que esperar también a que los abogados de Nogales Molinelli, su madre y la corporación familiar Ocean Front Villas, Corp. presenten la moción de inhibición –que solicitaron– contra la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para observar cuáles serían los siguientes pasos con miras a culminar con la vista de Regla 6 (causa para arresto), que fue interrumpida el miércoles.

“(De no probarse nada contra Nogales Molinelli) la jueza o juez tendría que encontrar no causa contra todos, porque el FEI estaría sometiendo unos casos sin jurisdicción. Entonces, la acción tendría que ser iniciada por el Departamento de Justicia, de entender que se justifica”, expuso.

La Opfei radicó anteayer 24 denuncias contra la representante, 17 contra su progenitora y 10 contra la compañía familiar de bienes raíces. Los cargos, según los fiscales especiales que los sometieron, están vinculados a un alegado patrón de evasión contributiva. A petición de la jueza, las 51 denuncias fueron guardadas en la bóveda del tribunal hasta que continúe la vista de Regla 6.

Ernie Cabán, ex fiscal especial independiente, opinó, por su parte, que, habiendo ya iniciado el proceso y de encontrarse causa en los cargos contra la madre de la representante, la Opfei debería seguir a cargo del caso.

“A mi entender, el FEI podría continuar los casos de la mamá y la corporación. Aunque es un asunto que no está resuelto y sería un asunto novel, como el caso ya está en proceso, quitarles a los fiscales para despedir el asunto resultaría demasiado oneroso y en detrimento de la justicia. Así que puedo anticipar que, aunque es un caso novel, se resolvería si se ampliará la jurisdicción del FEI”, dijo.

En septiembre pasado, el juez superior Jimmy Ed Sepúlveda desestimó los cargos contra el empresario naviero Aaron Vick, quien había acusado por falsificación de documentos e intervenir indebidamente en las operaciones gubernamentales durante la compraventa de pruebas rápidas de COVID-19 en 2020, tras determinar que el FEI no tenía jurisdicción.

Petición de inhibición de la jueza

En la vista de ayer surgió una nueva controversia en relación a la imparcialidad de la jueza Rodríguez Castro porque, anteriormente, el pasado 25 de febrero, había evaluado una orden de allanamiento de las cuentas bancarias de la parte imputada.

“Lo razonable y correcto es que otro juez o jueza atienda esa vista sobre causa probable. (...) El reclamo de las personas imputadas es que toda la tramitación de este caso está matizada por consideraciones políticas. ¿No debería, entonces, la Rama Judicial ser más cuidadosa en cuanto a cómo se proyecta?”, expresó Fontanet.

El catedrático de Derecho Procesal añadió que “uno esperaría mayor prudencia de los funcionarios públicos que intervienen en este caso”.

En cambio, el licenciado Cabán entiende que no procede la inhibición de la jueza Rodríguez Castro porque “ella insistió en que no tuvo acceso a la prueba”. “No tuvo contacto con esa prueba por lo tanto no se le puede imputar que esté contamindada”, defendió el abogado.

“En la regla seis, la jueza no entra a adjudicar credibilidad en los testimonios, sino que evalúa que el testimonio sea creíble o no, y si están los elementos del delito de la denuncia que le presentó el fiscal. Por lo tanto, como no entra a valorar credibilidad, pues no procede tampoco la inhibición”, argumentó Cabán.

Además, el abogado insistió que los constantes ataques políticos a la Opfei a afectado la credibilidad de la intitución.

“Sí, creo que la figura, la Opfei pues está pasando por una crisis de credibilidad como consecuencia de los ataques políticos. Los señalamientos sobre cuánto es lo que están cobrando los fiscales o cuánto se demoran en la investigación es parte del ataque a la institución que procesa políticos”, sostuvo.

Del mismo modo, el proceso pasa factura sobre la imagen de los legisladores. El profesor Fontanet Maldonado indicó que en los pasados años han habido serios cuestionamientos sobre la Opfei.

“Siempre he pensado que la oficina del FEI tiene un origen en consideraciones muy justificadas. Es decir, es importante que en algunos casos haya un ente independiente que evalue el proceder de un funcionario público. Pero hoy hay que reconocer que hay algunos casos donde se ha cuestionado si realmente se justificaba o no en derecho proceder penalmente”, opinó.