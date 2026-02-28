Presentan demandas por aranceles contra FedEx y fabricante de Ray-Bans
Buscan que les devuelvan parte de las tarifas tras la invalidación del Tribunal Supremo de Estados Unidos
28 de febrero de 2026 - 10:08 PM
Nueva York- Al menos dos clientes minoristas que persiguen reembolsos relacionados con aranceles han presentado propuestas de demandas colectivas en tribunales estadounidenses contra compañías que también demandaron para recuperar costos de los impuestos a la importación que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump impuso sin la autoridad legal para hacerlo.
Las demandas presentadas ante los tribunales federales contra la empresa de mensajería FedEx y la empresa francesa de gafas EssilorLuxottica, que fabrica las gafas de sol Ray-Ban, pretenden garantizar que los consumidores obtengan una parte de los reembolsos que consigan las empresas. Más de 1,000 empresas, entre ellas grandes corporaciones como Revlon y Costco, presentaron demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para preservar su derecho al reembolso.
El 20 de febrero, el Tribunal Supremo invalidó los aranceles aplicados en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, por un valor estimado entre 130.000 y 175.000 millones de dólares.
En los próximos días o meses se resolverá un proceso de devolución a través del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. o del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., a medida que una serie de demandas y reclamaciones se abran camino a través de los sistemas gubernamentales. Las empresas han interpuesto demandas de forma preventiva para asegurarse el reembolso.
FedEx dijo en un comunicado el jueves que devolvería cualquier reembolso de tarifas que pudiera obtener a los expedidores y clientes que las hubieran pagado. La demanda presentada el viernes contra FedEx por Matthew Reiser, de Miami, afirma que el compromiso de la empresa “no crea ninguna obligación legalmente exigible y está expresamente supeditado a futuras orientaciones gubernamentales y judiciales que tal vez nunca lleguen a materializarse.”
Reiser afirma que pagó $36 de aranceles y tasas de corretaje y adelanto de derechos de aduana por unas zapatillas de tenis enviadas a través de FedEx por Tennis Warehouse Europe, un minorista online con sede en Schutterwald (Alemania).
FedEx no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
En otra demanda colectiva presentada esta semana, Nathan Ward, de Nueva York, afirma que compró gafas de sol Ray-Ban en ray-ban.com en agosto de 2025 a un precio más elevado que en el pasado, lo que refleja un recargo arancelario.
“A pesar de haber solicitado una orden que le da derecho a la devolución de los derechos recaudados como consecuencia de las tarifas en cuestión, EssilorLuxottica sigue recaudando y no ha devuelto los recargos arancelarios que cobró a los consumidores”, afirma la demanda.
EssilorLuxottica tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Barry Appleton, codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, dijo que esperaba que surgieran muchas más demandas de este tipo por parte de consumidores, especialmente contra empresas que emitían facturas o recibos con cargos arancelarios desglosados. La viabilidad jurídica de los casos no está clara, pero ejercen presión sobre las empresas para que compartan las devoluciones de impuestos que consigan, dijo.
