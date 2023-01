Para Carmen López Cardona, esta época es particularmente difícil, no solo por las celebraciones típicas navideñas, sino también porque coincide con el cumpleaños de su hijo, Eduardo Correa López, encarcelado hace 15 años por un crimen que, asegura, no cometió.

“Estos días son deprimentes. Tratamos de estar tranquilos, pero uno siempre tiene el pensamiento en él, aunque la gente crea que uno está feliz”, indicó López Cardona, quien comparte estas fechas junto a sus nietos, los hijos de Eduardo, de 18 y 21 años.

Como ya acostumbran hacer durante esta temporada, López Cardona se manifestó ayer junto su esposo, otros familiares y parte del equipo legal de Proyecto Inocencia que, hace varios años, asumió la defensa de Correa López, quien, desde 2008, cumple una condena de 111 años por el asesinato de Yadira Delgado Candelario, ocurrido en 2006.

“Esto es desesperante y ninguna madre nos merecemos esto. Él siempre está ansioso, desesperado y loco por estar fuera”, dijo López Cardona concluida la convocatoria, celebrada frente al Centro de Detención del Oeste, en Mayagüez.

PUBLICIDAD

“Es el tercer año que lo hacemos. Eduardo cumplió años en estos días y lo hacemos para poder darle apoyo emocional y apoyo moral”, indicó, por su parte, Juan Carlos Vélez Santana, abogado de Proyecto Inocencia, una organización que se dedica a recopilar y presentar evidencia nueva, que tiende a demostrar que el veredicto de acusados de delito grave había sido erróneo.

Hace varios años, Proyecto Inocencia asumió la defensa de Correa López. En 2018, presentó la petición de un nuevo juicio a nombre de su cliente, luego que un análisis realizado a vellos levantados en la escena, algunos encontrados sobre la víctima, revelara que no coincidían con el material genético del convicto.

“No crea duda razonable”

En 2021, sin embargo, recibieron un revés del Tribunal de Primera Instancia, que denegó la petición de un nuevo juicio. Al emitir su determinación, en un escrito de 113 páginas, la jueza Glendaliz Morales Correa, del Tribunal de Arecibo, indicó que la evaluación de la nueva prueba, junto a la presentada en el juicio original, “no crea duda razonable en nuestro ánimo en cuanto a la culpabilidad del peticionario”.

Ese mismo año, tras la jueza sostener su determinación como parte de una solicitud de reconsideración, la organización presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, que sigue pendiente de acción. “En primer lugar, el caso es voluminoso. La transcripción es casi una caja completa y hubo el cambio de una jueza que se inhibió a principios del año pasado, lo que retrasa el proceso porque el nuevo juez o jueza tiene que empaparse de la prueba”, argumentó Vélez Santana sobre las razones que han podido dilatar una determinación.

PUBLICIDAD

Vélez Santana indicó que están convencidos de la inocencia de Correa López. “Incluso, el doctor Julio Fontanet ha expresado que este es el caso con más potencial que tiene el proyecto ahora mismo”, sostuvo el abogado, en referencia al director fundador de Proyecto Inocencia.

Sobre Correa López, a quien tuvo la oportunidad de visitar ayer, dijo que está bien de salud, aunque un poco ansioso y desesperado, “pero confiado en que el proceso va a poder demostrar en su momento su inocencia”.

“Obviamente, manifiesta un poco su frustración porque va a cumplir 16 años (en la cárcel) próximamente, pero dentro de las circunstancias está bien y esperanzado”, agregó el abogado.

Su progenitora reconoció la labor realizada por Proyecto Inocencia, y sostuvo que es gracias al organismo que la familia ha podido continuar luchando por la inocencia de su hijo, ya que no cuenta con los recursos económicos para hacerlo. “Uno conoce lo que tuvo, aparte de que siempre él me dijo: ‘Mami, yo no fui’”, dijo, al sostener creer en la inocencia de su hijo.

Aparte del caso de Correa López, Proyecto Inocencia también lleva otros, como el de Juan Carlos Serrano Matta, quien quedó en libertad a finales de diciembre, luego que el Tribunal de Apelaciones ordenara la celebración de un nuevo juicio en su contra. Serrano Matta, quien se encuentra en libertad con restricciones, fue convicto el 4 de marzo de 2020 por cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, pero por un jurado que no alcanzó la unanimidad en su veredicto. Fue acusado, junto con Roberto Agosto Hobot, de asesinar a Raúl Cedeño Ramos, de 33 años, en hechos ocurridos el 11 de abril de 2016 en la residencia de la víctima, en Fajardo.

La celebración de un nuevo juicio viene como resultado de la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que concluyó que los jurados, en todos los juicios por casos criminales, deben emitir veredictos unánimes para sostener una convicción.