Radican cargos por asesinato de un hombre sin hogar en Ponce

La Fiscalía de Ponce formuló cargos contra Luis Sánchez Torres, de 52 años y residente de Yauco, por el asesinato de Dennis Irizarry Rosa, de 46 años, un hombre sin hogar cuyo cuerpo fue encontrado en una acera.

Los hechos ocurrieron el 6 de junio, a las 10:23 p.m., en la intersección de las calles Reina y Mercurio, cerca de las viviendas Remanso de Paz, cuando fue localizado el cuerpo con varias heridas de bala, informó la Policía.

Contra Sánchez Torres se formularon cargos por asesinato en primer grado, y por portación, transportación y/o uso de armas de fuego sin licencia, y por disparar y/o apuntar un arma de fuego, bajo los Artículos 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas.

El caso fue consultado con el fiscal Juan C. Molina, quien formuló los cargos.

La prueba fue presentada ante la jueza Ginny M. Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable para arresto. La defensa se allanó y Vélez Carreras impuso una fianza global de $60,000, que el imputado prestó, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

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