Roba el auto de su hermana y luego la agrede: ahora enfrenta cargos

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un joven que presuntamente robó el auto de su hermana y, posteriormente, la golpeó en el rostro.

De acuerdo con el informe de la Policía, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre cuando el imputado, identificado como Mizael Rodríguez Roldán, de 18 años, se apropió de un vehículo Nissan Kicks, del año 2023, propiedad de su hermana.

Según la Uniformada, el joven supuestamente también la agredió físicamente.

El fiscal Dennis Soto formuló contra Rodríguez Roldán cargos por apropiación ilegal de vehículo y agresión.

Posteriormente, la evidencia fue presentada ante el juez, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $20,000.