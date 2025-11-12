Opinión
12 de noviembre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roba el auto de su hermana y luego la agrede: ahora enfrenta cargos

Los hechos que se le imputan al joven de 18 años presuntamente ocurrieron el 10 de noviembre

12 de noviembre de 2025 - 3:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
El fiscal Dennis Soto formuló contra Rodríguez Roldán cargos por apropiación ilegal de vehículo y agresión. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un joven que presuntamente robó el auto de su hermana y, posteriormente, la golpeó en el rostro.

De acuerdo con el informe de la Policía, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre cuando el imputado, identificado como Mizael Rodríguez Roldán, de 18 años, se apropió de un vehículo Nissan Kicks, del año 2023, propiedad de su hermana.

Según la Uniformada, el joven supuestamente también la agredió físicamente.

El fiscal Dennis Soto formuló contra Rodríguez Roldán cargos por apropiación ilegal de vehículo y agresión.

Posteriormente, la evidencia fue presentada ante el juez, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $20,000.

El imputado no prestó el monto, por lo que fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar.

