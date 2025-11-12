Opinión
12 de noviembre de 2025
Libre bajo fianza hombre de 77 años que habría golpeado con un tubo a su vecino de 83

El agredido resultó con una herida abierta en la cabeza y en sus manos

12 de noviembre de 2025 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
También habría amenazado a su vecino con causarle más daños. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Enid Rivera, del Tribunal de Humacao, halló causa para arresto contra un hombre de 77 años imputado de presuntamente agredir a su vecino, de 83, con un tubo de metal.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre en horas de la mañana. El perjudicado informó que el imputado, identificado como Bienvenido Jiménez Vázquez, lo agredió con un tubo de metal en diferentes partes de su cuerpo.

De acuerdo con las autoridades, la víctima resultó con una herida abierta en el área de la cabeza y otra en una de sus manos. Jiménez Vázquez también lo habría amenazado con causarle más daños.

Ficha del imputado.
Ficha del imputado. (Suministrada)

Por estos hechos, la Fiscal Astrid Rivera presentó cargos contra el imputado por maltrato físico y maltrato mediante amenaza a una persona de edad avanzada, así como violaciones a la Ley de Armas.

Tras evaluar la prueba, la jueza determinó causa y le fijó una fianza global de $15,000, la cual el imputado prestó, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar.

