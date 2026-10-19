Rubén Sánchez contrademanda a Leo Aldridge por $500,000 tras encontronazo en programa radial

El locutor Rubén Sánchez contrademandó este lunes al abogado Leonardo “Leo” Aldridge y reclama $500,000 en daños, tras el incidente en el que el presentador insultó al analista durante una transmisión en vivo en la cadena WKAQ 580.

Según el documento, el incidente “provocado por el Sr. Aldridge” causó daños económicos a Sánchez, debido a que fue suspendido de empleo y sueldo. Asimismo, alega que provocó la cancelación de relaciones de auspicio.

“Estos daños en pérdida de ingresos se estiman en no menos de $250,000.00. Además, el incidente provocado por el Sr. Aldridge y su insistencia en mantener vivo el mismo y hacerle daño al Sr. Sánchez ha provocado daños y angustias mentales en el Reconveniente (Sánchez) de una suma no menor a $250,000.00″, lee la contrademanda que presentó Sánchez, mediante su abogado, Ramón Rosario Cortés.

En sus alegaciones, el presentador asegura que mantuvo una amistad “de muchos años” con el abogado. Esa relación, indica, se deterioró luego de que Sánchez se presentara en una vista judicial en la que Aldridge representaba a una de las partes y “se intentaba afectar” a una menor allegada al locutor.

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“En la misma, el Sr. Leonardo Aldridge alardeó de su poder mediático e informó a terceros que la presencia de Rubén Sánchez no era adecuada”, asegura el escrito.

La contrademanda indica también que, el día del suceso, Aldridge envió un mensaje a Sánchez preguntando si lo había saludado “con la intención de provocar”. A esto, el presentador de noticias ripostó: “Yo no saludo pendejos”. Mientras, el abogado contestó: “¿No te saludas a ti mismo?”. Por este último mensaje, el abogado de Sánchez estima que ambos se insultaron.

Después del incidente, supuestamente Aldridge canceló las conversaciones con los abogados de la menor allegada a Sánchez “con la intención de hacerle daño” al locutor. Además, el escrito argumenta que Aldridge ha mantenido el incidente en la discusión pública para “afectar la imagen” de Sánchez y “para ganar notoriedad para sus proyectos mediáticos y profesionales”.

Incluso, menciona que Aldridge pidió unas disculpas públicas y acciones por parte de la emisora, algo con lo que alegan que se cumplió, debido a la suspensión de Sánchez y a las expresiones que dio a su regreso al aire en las que se incluyeron “disculpas”.

La contrademanda surge en respuesta a la demanda que radicó Aldridge, a finales de julio, por los insultos que le profirió Sánchez en la mañana del 29 de agosto del año pasado, durante la transmisión en vivo de un programa de WKAQ 580, lo que describe como un “acto de agresión deliberado y premeditado”.

En la demanda, el abogado solicitó al tribunal que condene a Sánchez a pagar no menos de $1,000,000 por concepto de daños reputacionales, económicos y emocionales, además del “pago de daños punitivos en atención a la naturaleza deliberada, intencional y temeraria de su conducta”.

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En su respuesta, el licenciado Rosario Cortés, a nombre de Sánchez, pidió la desestimación del recurso civil al argumentar que el insulto es una opinión cobijada por el derecho constitucional a la libertad de expresión, que no es verificable para poder concluir que sea falsa y se configure una difamación.

“Decirle ‘pendejo’, en el contexto de la confrontación descrita, constituye una expresión de desprecio, sin atribuirle una conducta concreta ni comunicar información verificable sobre su persona”, asegura la moción de desestimación, en la que también piden que se cubran los gastos y honorarios de abogados por “temeridad”.