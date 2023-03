El Tribunal de Apelaciones confirmó una determinación del foro de primera instancia que desestimó el caso que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) intentó llevar contra los empresarios Juan Maldonado y Aaron Vick por su participación en el fallido y escandaloso negocio mediante el cual el gobierno, en medio del surgimiento de la emergencia del COVID-19, en 2020, quiso comprar casi $40 millones en pruebas rápidas a una constructora sin experiencia en venta de equipos y/o material médico.

Maldonado, un activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), exfuncionario y abogado que fue desaforado de la práctica legal como consecuencia de sus acciones en esta controversia, y Vick, fueron las únicas dos personas que enfrentaron cargos por el escándalo que sacudió a Puerto Rico en el momento más álgido de la pandemia y que motivó pesquisas estatales, federales y legislativas.

Pero el tribunal determinó el pasado martes que la OPFEI no tiene jurisdicción sobre Maldonado y Vick por ser estos ciudadanos privados imputados de delitos presuntamente cometidos entre ellos, sin la participación de ningún funcionario público.

En vista de que el Departamento de Justicia se declaró inhabilitado para proceder contra Maldonado y Vick por un “conflicto de intereses” que no explicó a la corte, si la determinación del apelativo no es revocada por el Tribunal Supremo, hasta aquí llegó el caso. Maldonado y Vick, entonces, no serían juzgados nunca por los delitos de tentativa de fraude, falsedad ideológica y traspaso por documentos falsos por el que fueron acusados y una jueza les encontró causa para arresto el 4 de noviembre de 2021. Maldonado también enfrentó un cargo de falsificación de firma.

El 5 de abril de 2020, menos de un mes después de que la emergencia mundial del COVID-19 llegara a Puerto Rico, y cuando el país estaba, como buena parte del planeta, paralizado y encerrado, El Nuevo Día reveló que la administración de Wanda Vázquez había comprometido más de $40 millones para la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus a empresas sin experiencia en venta de suministros médicos, pero dirigidas por personas vinculadas al PNP, como era el caso de Maldonado, que actuó a nombre de la pequeña empresa de construcción Apex.

La compra de $38 millones, en pruebas a Apex, que se pactó en menos de una semana, zozobró en pocos días. Otra venta controversial de esos días, por 3.6 millones a la empresa 331 LLC, sí se completó, pero estuvo largo tiempo sometida a pleitos legales. El caso del OPEI contra Maldonado y Vick solo se relaciona a la venta hecha por Apex.

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes condujo vistas públicas que desembocaron en referidos a entidades investigativas de varios funcionarios públicos que participaron en diferentes etapas del controversial negocio con Apex. En noviembre del 2020, el Departamento de Justicia, entonces dirigido por la secretaria interina Inés Carrau, decidió no recomendar cargos contra nadie y solo refirió a Maldonado al proceso ético que terminó costándole, en enero de 2022, su licencia de abogado.

El 4 de noviembre de 2021, el OPFEI presentó las acusaciones, ahora desestimadas, contra Maldonado y Vick, contra quienes el OPFEI quería intentar probar que cometieron los delitos imputados en el acelerado esfuerzo por lograr el contrato para Apex, cuyo dueño, Robert Rodríguez no fue acusado.

En su determinación, emitida por el panel compuesto por los jueces Abelardo Bermúdez, Grace Grana y Nery Adames, el Tribunal de Apelaciones reiteró que solo funcionarios públicos, y personas privadas sospechosas de cometer delitos en acuerdo con los funcionarios, pueden ser acusados por la OPFEI, que argumentó, en cambio, que decidir quién puede o no puede encausar es facultad del panel de exjueces que dirige ese organismo, debido a que el Departamento de Justicia rechazó encargarse del caso contra Maldonado y Vick.

El foro apelaciones calificó esa postura de “poco fundamentada”. Igual, arremetió contra el Departamento de Justicia por haberse abstenido de entrar en este caso sin haber dado explicaciones.

La decisión redactada por el juez Bermúdez dice que “nada hay en los hechos alegados en las denuncias que originan este recurso, que releve al Departamento de Justicia de su deber de procesar a los imputados” y que al no dar explicaciones para tal acción impide a algún ciudadano que se sienta afectado por el desenlace de este caso “impugnar en los foros pertinentes dicha determinación, si así lo entiende necesario, por desconocer cuáles razones tuvo dicha agencia para abdicar su autoridad”.

El Departamento de Justicia no respondió una petición de entrevista sobre este tema.

Mayra López Mulero, abogada de Maldonado, quien planteó la controversia sobre la falta de jurisdicción desde la vista de causa para arresto, dijo a El Nuevo Día que debido a la decisión de Justicia de no involucrarse en este caso, que fue puesta por escrito por el secretario Domingo Emanuelli, la agencia estaría impedida de acusar a Maldonado y a Vick incluso si el caso del OPFEI zozobra definitivamente.

“Ya ellos cedieron su jurisdicción”, dijo López Mulero.