Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a cadena perpetua a hombre que asesinó a profesora jubilada en Monte Hatillo en 2020

Joseph Payne Pabón fue encontrado culpable por el brutal crimen ocurrido en el hogar de la mujer de 82 años

20 de febrero de 2026 - 4:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joseph Payne Pabón pasará el resto de su vida tras las rejas luego de que una jueza federal lo condenara a cadena perpetua por el asesinato, en 2020, de la profesora jubilada, Eulalia Combas Sancho. (Angel M. Rivera / STAFF)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza de distrito federal Aida Delgado Colón condenó el pasado jueves a Joseph Payne Pabón a cumplir con una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de una profesora jubilada de 82 años, en hechos ocurridos el 7 de enero de 2020 en la urbanización Town Park en Monte Hatillo, informó la Fiscalía federal.

RELACIONADAS

La agencia indicó, en declaraciones escritas, que, el 20 de junio de 2025, Payne Pabón, una persona deambulante de 33 años, accedió a la residencia de Eulalia Combas Sancho a las 12:34 a.m. del 7 de enero de 2020 con la intención de robar su un automóvil Hyundai Sonata de 2015 con tablilla IKM-722.

Según la evidencia, Payne Pabón sorprendió a la víctima en el patio mientras atendía sus plantas. Ahí, el hombre la golpeó en la nuca con un bloque de cemento, causándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

El jurado encontró a Payne Pabón culpable por los hechos.

Las autoridades federales indicaron que Payne Pabón tenía un extenso expediente y que cumplió varias condenas en prisión por crímenes no especificados.

Hija de mujer asesinada en el patio de su casa: “Ella estaba llena de vida"

Hija de mujer asesinada en el patio de su casa: “Ella estaba llena de vida"

Eulalia Combas Sancho estaba atendiendo el jardín de su casa en la Urbanización Town Park, en Río Piedras, cuando un individuo la mató de un golpe y se robó su carro, según la teoría que maneja la Policía.

En entrevista con El Nuevo Día el 11 de enero de 2020, Marilú Marrero, hija de Combas Sancho, indicó que los hechos ocurrieron cuando su madre se encontraba tranquilamente desyerbando el patio de su casa.

Después de encontrarla sin vida, el auto fue reportado como hurtado y posteriormente fue hallado en posesión de otras tres personas que fueron detenidas tras una persecución por la avenida Hostos en Hato Rey.

Combas Sancho era una profesora jubilada y decoradora de interiores; se mantenía activa como voluntaria de una organización sin fines de lucro, fue bailarina de flamenco e, inclusive, mochileó (viajes de excursión) con amigas, según narró Marrero.

“Ella estaba llena de vida. A ella le faltaban 82 años más”, enfatizó Marrero en la entrevista con este medio.

