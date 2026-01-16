Sentencian a Miguel Ángel González Varela a 15 años de probatoria por asesinar a su exyerno en Arecibo

El Tribunal de Arecibo sentenció este viernes a 15 años de probatoria a Miguel Ángel González Varela, de 60 años, convicto de asesinar a su exyerno en un incidente ocurrido la madrugada del 5 de julio de 2025.

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales (OAT).

Además de la sentencia suspendida, el foro a su vez determinó que deberá cumplir con el pago de una pena especial de $300.

El pasado 9 de octubre, González Varela se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual el cargo de asesinato en primer grado se reclasificó a asesinato atenuado, mientras que el cargo por violación a la Ley de Armas fue archivado.

Previo a eso, el ahora convicto renunció a su derecho a juicio por jurado y a la etapa de vista preliminar, tras lograr el acuerdo con Fiscalía.

Los hechos en este caso que consternó al país se remontan a las 1:52 a.m. del sábado 5 de julio.

Ese día, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un hombre herido de bala, en el edificio A-12, frente al apartamento 325, residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo.

El perjudicado fue identificado como Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años, quien fue transportado a un hospital del área donde el personal médico posteriormente certificó su muerte.

Tras el incidente violento, González Varela llegó hasta la Comandancia de la Policía en Arecibo, entregó el arma de fuego y confesó los hechos. Alegó que actuó en defensa de su hija, ya que Rancel Galarza supuestamente la agredió físicamente en medio de un incidente de violencia de género.

Posteriormente, la Fiscalía de Arecibo formuló dos cargos contra González Varela por asesinato en primer grado y por disparar o apuntar armas de fuego.

El juez superior Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y le impuso una fianza inicial de $200,000, la cual no fue prestada, por lo que quedó ingresado en el complejo correccional de Bayamón.

No obstante, la defensa radicó una moción de reducción de fianza, la cual fue concedida, por lo que el monto original se redujo a $60,000. Al mismo tiempo, la hija del imputado solicitaba que donaran a través de la cuenta de GoFundMe.