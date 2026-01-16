Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a Miguel Ángel González Varela a 15 años de probatoria por asesinar a su exyerno en Arecibo

El ahora convicto se había declarado culpable por los hechos que ocurrieron la madrugada del 5 de julio de 2025

16 de enero de 2026 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miguel González Varela. (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Tribunal de Arecibo sentenció este viernes a 15 años de probatoria a Miguel Ángel González Varela, de 60 años, convicto de asesinar a su exyerno en un incidente ocurrido la madrugada del 5 de julio de 2025.

RELACIONADAS

Así lo confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Administración de los Tribunales (OAT).

Además de la sentencia suspendida, el foro a su vez determinó que deberá cumplir con el pago de una pena especial de $300.

El pasado 9 de octubre, González Varela se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público mediante el cual el cargo de asesinato en primer grado se reclasificó a asesinato atenuado, mientras que el cargo por violación a la Ley de Armas fue archivado.

Previo a eso, el ahora convicto renunció a su derecho a juicio por jurado y a la etapa de vista preliminar, tras lograr el acuerdo con Fiscalía.

Los hechos en este caso que consternó al país se remontan a las 1:52 a.m. del sábado 5 de julio.

El momento en que Miguel Ángel González Varela salió de la cárcel: "Gracias por portarse tan bien conmigo"

El momento en que Miguel Ángel González Varela salió de la cárcel: "Gracias por portarse tan bien conmigo"

El hombre fue imputado por el asesinato del agresor de su hija en Arecibo.

Ese día, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un hombre herido de bala, en el edificio A-12, frente al apartamento 325, residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo.

El perjudicado fue identificado como Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años, quien fue transportado a un hospital del área donde el personal médico posteriormente certificó su muerte.

Tras el incidente violento, González Varela llegó hasta la Comandancia de la Policía en Arecibo, entregó el arma de fuego y confesó los hechos. Alegó que actuó en defensa de su hija, ya que Rancel Galarza supuestamente la agredió físicamente en medio de un incidente de violencia de género.

Posteriormente, la Fiscalía de Arecibo formuló dos cargos contra González Varela por asesinato en primer grado y por disparar o apuntar armas de fuego.

Reaparece imputado de asesinar en Arecibo al presunto agresor de su hija

Reaparece imputado de asesinar en Arecibo al presunto agresor de su hija

Así Miguel Ángel González Varela llegó al Tribunal de Arecibo para una vista preliminar.

El juez superior Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y le impuso una fianza inicial de $200,000, la cual no fue prestada, por lo que quedó ingresado en el complejo correccional de Bayamón.

No obstante, la defensa radicó una moción de reducción de fianza, la cual fue concedida, por lo que el monto original se redujo a $60,000. Al mismo tiempo, la hija del imputado solicitaba que donaran a través de la cuenta de GoFundMe.

Sin embargo, el monto recaudado de $71,868 fue devuelto a los donantes, ya que el punto 8.10 de los términos de uso de GoFundMe, establece que no se puede realizar campañas de recaudación a favor de “la defensa legal de delitos financieros y violentos, incluidos los relacionados con lavado de dinero, asesinato, robo, agresión, lesiones, delitos sexuales o delitos contra menores”.

Tags
Breaking NewsTribunalesTribunal de AreciboAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: