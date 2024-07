Sin completarse el descubrimiento de prueba en el caso contra Hermes Ávila Vázquez

A un mes para que inicie el juicio contra Hermes Ávila Vázquez , acusado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega , de 56 años, el descubrimiento de prueba no se ha completado en su totalidad.

Tras iniciar los procesos, la Fiscalía de Arecibo explicó en sala que no ha entregado toda la prueba a la defensa porque hay documentos que aún no tienen en su poder, incluyendo informes forenses y hasta fotografías.

Sánchez precisó que, además, falta un informe de un vehículo, del cual no ofreció mayores detalles, pero que correspondía a la víctima y fue el que se llevó el acusado luego de que, presuntamente, cometió el crimen.

Jueza emite órdenes

Ante el hecho de que el descubrimiento de prueba no se ha completado en un 100%, la jueza citó a una nueva vista con antelación al juicio para el 6 de agosto a las 9:30 a.m., pues no “alterará” las fechas para el inicio del juicio.