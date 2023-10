La defensa en el caso contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, llevó este viernes a una testigo de la Fiscalía, que labora como auditora y especialista en fraude para la Oficina del Contralor (OCPR), a admitir que se equivocó al establecer que la Legislatura le otorgó al municipio $20 millones para la construcción del Centro de Trauma del Mayagüez Medical Center.

“Lo indiqué, pero es incorrecto… (Esa cantidad de los $20 millones) es incorrecta. Me equivoqué”, admitió la testigo Wanda J. Said Pérez a preguntas del licenciado Harry Padilla durante la transmisión televisiva de la continuación de la vista preliminar contra Rodríguez en la sala 201 del Tribunal de Mayagüez ante el juez Héctor L. López Sánchez.

Aunque había indicado que la Legislatura aprobó, entre 2012 y 2015, tres resoluciones a favor del Municipio de Mayagüez para la construcción del Centro de Trauma por $18 millones en total, la testigo reconoció que no todos los fondos aprobados fueron recibidos por el ayuntamiento. En total, llegaron solo $9,850,000, dijo.

PUBLICIDAD

Said Pérez confirmó que, con la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 84-2012, se le asignó al ayuntamiento $10 millones, pero que solo se recibieron $2,250,000 en un “solo cheque”. Agregó que no sabía qué pasó con los restantes $7,750,000 y que tampoco indagó en las razones por las cuales el gobierno no envió el dinero aprobado por la Legislatura al municipio.

Sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 46-2014, indicó que se asignaron $4 millones al municipio, los cuales se recibieron en “varios” cheques. Sin embargo, mencionó que, mediante la Resolución Conjunta 63-2015, se designaron $4 millones adicionales, pero solo llegaron $3,600,000 porque hubo una retención por parte del Departamento de Hacienda.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) le imputa al alcalde y a la directora de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrade, actuaciones irregulares que llevaron a la pérdida de los $9.8 millones destinados para el Centro de Trauma de Mayagüez.

La imputación surgió como resultado de una investigación sobre el desempeño del alcalde en el municipio y de la corporación Mayagüez Economic Development (MEDI). Rodríguez y Valentín Andrade enfrentan cargos por conspiración y malversación de fondos públicos bajo el Código Penal.

Dinero asignado para fase ya terminada

La testigo dijo que, para el 2014, la información que tiene es que la fase 5 de la construcción del Centro de Trauma ya había concluido. Sin embargo, la Legislatura asignó al municipio, en el 2015, fondos adicionales para terminar dicha fase porque la Resolución Conjunta 63-2015 incluyó dinero para esos trabajos.

PUBLICIDAD

“Ahí (en la resolución) se establecía que (el dinero) era para dos fases… Pero, de un documento de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura sí surgía que estaba terminada esa fase (5). Aun así, la Legislatura le asignó dinero”, comentó Said Pérez, a insistencias de Padilla, durante el contrainterrogatorio.

Asimismo, Said Pérez sostuvo que desconocía cuánto costaría solo la fase 6 del Centro de Trauma, pero que conocía la cantidad total asignada para las fases 5 y 6. A preguntas del abogado de la defensa, recalcó que se había asignado $18 millones, pero que el municipio solo recibió $9,850,000 para esas obras.

Padilla hizo que la testigo leyera una parte de la Ordenanza 57 que, entre otras cosas, dispone que el municipio y la Junta de Directores de MEDI “fueron víctimas inocentes de personas que, mediante treta, fraude y engaño incurrieron en falsas representaciones y falsificación de documentos con el único propósito de lucrarse personalmente a expensas de fondos públicos”.

“Este hecho quedó evidenciado por los cargos federales presentados contra oficiales y asesores de MEDI por la apropiación ilegal de fondos públicos”, agregó la testigo al leer documento que forma parte de la prueba desfilada.

En marzo de 2021, un gran jurado emitió una acusación contra siete personas a quienes se les imputan 33 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. En resumen, las autoridades federales revelaron que, entre marzo de 2016 y junio de 2018, los acusados organizaron un esquema para defraudar al Municipio de Mayagüez y a MEDI.

Según la acusación federal, los imputados fueron identificados como los exasesores financieros del municipio, Eugenio García Jiménez y Roberto Mejill Tellado; Steve Minger; el exasesor legal Arnaldo J. Irizarry; el exdirector ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández, y los hermanos Stephen y Joseph Kirkland.

Tanto Irizarry como Riera Fernández fueron encontrados culpables el año pasado, mientras que García Jiménez, Mejill Tellado, Minger, y los hermanos Kirkland se declararon culpables, dijo Said Pérez.