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Tras las rejas hombre imputado de asesinar a joven agricultor en Barranquitas

El juez Roberto Capestany Quiñones impuso al imputado una fianza de $1.5 millones, que no prestó

13 de octubre de 2026 - 5:18 PM

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Jean Carlos Ortiz Espada, el joven agricultor de 30 años que fue asesinado en Barranquitas. (Facebook: Ortiz Espada Jean Carlos)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Roberto Capestany Quiñones, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto este martes contra Luis Orlando Rivera Ríos, de 26 años, imputado de asesinar a tiros al joven agricultor Jean Carlos “Cuco” Ortiz Espada en hechos ocurridos el pasado lunes, en Barranquitas.

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Tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía, el togado impuso al imputado una fianza de $1.5 millones, la cual no prestó, por lo que fue ingresado al Complejo Penitenciario Las Cucharas, en Ponce, informó la Policía.

Rivera Ríos enfrenta cargos por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y disparar en lugares públicos, al amparo del Código Penal de Puerto Rico. También se le imputaron violaciones a la Ley de Armas por apuntar o disparar un arma de fuego y por la portación, transportación o uso de armas sin licencia.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el imputado presuntamente disparó contra Ortiz Espada durante la madrugada del 12 de octubre, causándole la muerte en el estacionamiento de un negocio.

Luis O. Rivera Ríos, enfrenta cargos por el asesinato del agricultor, Jean Carlos Ortiz Espada, en Barranquitas.
Luis O. Rivera Ríos, enfrenta cargos por el asesinato del agricultor, Jean Carlos Ortiz Espada, en Barranquitas. (Suministrada por la Policía)

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, capitán Juan Bautista, confirmó más temprano la radicación de cargos. “Tenemos la persona de interés detenida”, dijo. “(Esta persona) se entregó en el cuartel de Aibonito y se arrestó”, detalló a este medio.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen, que allegados de la víctima catalogaron en redes sociales como uno “vicioso”.

De otro lado, Bautista también indicó que el sospechoso no tenía licencia para portar armas de fuego y que el arma presuntamente utilizada en el asesinato aún no ha sido ocupada por las autoridades.

Al ser preguntado sobre las admisiones que habría hecho el detenido, las entrevistas a posibles testigos y la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad, el capitán se limitó a señalar que esos elementos forman parte de la pesquisa. “Eso es parte de la investigación”, dijo.

El agente José Vázquez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aibonito, estuvo a cargo de la pesquisa y consultó el caso con el fiscal Juan Santos Santiago, quien formuló los cargos. Mientras, la investigación fue supervisada por el sargento Arnold García y el teniente Héctor Maldonado.

La vista preliminar fue señalada para el 27 de octubre.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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