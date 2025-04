Tras la radicación del recurso por parte del equipo legal de Yankee, no surgía que las hermanas González Castellanos hubieran contestado la demanda.

No obstante, según se desprenden de las mociones presentadas esta semana, el 7 de abril, el juez autorizó a los abogados Roberto Alonso Santiago y la licenciada Mariel Colón Miró , quienes representan a las hermanas en el pleito corporativo en el Tribunal de San Juan , a fungir como su representación legal en el caso por indemnización. A este equipo, también se sumó el licenciado Diego Alonso Pastrana.

No obstante, el caso dio un giro sorpresivo ayer, miércoles, cuando Mireddys informó al Tribunal, a través de su defensa, sobre la contratación de varios abogados, entre ellos, la licenciada Mayra López Mulero para que la represente en el pleito incoado por el artista.

Juez otorga un plazo de 20 días

Por otro lado, el juez Álvarez Burgos, quien no ha respondido a la solicitud de prórroga presentada por la defensa, le otorgó a las hermanas un plazo de 20 días para formular y responder a la demanda incoada por Yankee en representación de sus corporaciones El Cartel Record Inc. y Los Cangris Inc.