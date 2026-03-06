Una década después, sentencian al último acusado por intento de robo a empleado que transportaba oro en Santurce

El tercer y último acusado por el intento de robo a mano armada contra un empleado de la empresa JC Jewelers Inc., conocida como Oro Centro, fue sentenciado este viernes a siete años y medio de prisión.

Según documentos judiciales, el 13 de julio de 2015, aproximadamente a las 6:50 p.m., la víctima transportaba oro desde las casas de empeño en una guagua de la compañía para entregarlo y que fuera enviado en comercio interestatal hacia Estados Unidos.

Mientras transitaba por la PR-22, cerca de la salida hacia Luis Muñoz Rivera en Santurce, próximo al Túnel de Minillas, un automóvil blanco chocó contra el vehículo.

Según Fiscalía federal, tras el impacto, los ocupantes del automóvil comenzaron a dispararle.

La víctima recibió múltiples impactos de bala, pero logró responder al ataque y herir a uno de los asaltantes, lo que provocó que los sospechosos huyeran sin completar el robo.

El último acusado en ser sentenciado fue Rafael Hernández Maldonado, arrestado en diciembre de 2021. Hernández Maldonado se declaró culpable en diciembre de 2025 y fue sentenciado este viernes a 78 meses de prisión.

Otros dos implicados en el caso también se declararon culpables previamente.

Josué Pilarte Suárez, arrestado en 2015, fue sentenciado en mayo de 2025 tras cumplir cerca de nueve años en prisión, mientras que Luis Resto Cruz, arrestado en 2018, fue sentenciado en febrero de 2026 luego de cumplir alrededor de ocho años y medio encarcelado.