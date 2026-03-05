Opinión
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ante la justicia hombre que habría agredido a policías con barra de acero y una gaveta de madera

Las autoridades radicaron cargos contra Moisés A. Reyes Marín, de 61 años y residente de Jayuya

5 de marzo de 2026 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El logo de la Policía de Puerto Rico. (Carlos Giusti)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto contra Moisés A. Reyes Marín, de 61 años y vecino de Jayuya, por presuntamente agredir a unos policías durante un incidente ocurrido el pasado martes, 3 de marzo.

En la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), la togada evaluó la prueba presentada por el fiscal Iván Rodríguez Quiles y le fijó al imputado una fianza de $125,000, que no prestó, siendo ingresado en la institución correccional Las Cucharas en Ponce.

Reyes Marín enfrenta cargos por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, amenazas o atentados contra funcionarios del orden público, posesión de sustancias controladas y portación y uso de armas blancas, según la Policía de Puerto Rico.

La investigación realizada por el teniente Héctor Rivera Montalvo arrojó que, el 3 de marzo, la Policía recibió una llamada al cuartel relacionada “con un hombre agresivo que se encontraba lanzando objetos desde su residencia hacia la vía pública y hacia la vivienda de un vecino”.

Durante la intervención policial, el imputado presuntamente intentó agredir a un agente lanzándole un objeto contundente descrito como una barra de acero. Además, habría atacado a un sargento en la mano derecha con una gaveta de madera.

La vista preliminar fue pautada para el 19 de marzo.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
