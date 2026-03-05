Ante la justicia hombre que habría agredido a policías con barra de acero y una gaveta de madera

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto contra Moisés A. Reyes Marín, de 61 años y vecino de Jayuya, por presuntamente agredir a unos policías durante un incidente ocurrido el pasado martes, 3 de marzo.

En la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), la togada evaluó la prueba presentada por el fiscal Iván Rodríguez Quiles y le fijó al imputado una fianza de $125,000, que no prestó, siendo ingresado en la institución correccional Las Cucharas en Ponce.

Reyes Marín enfrenta cargos por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, amenazas o atentados contra funcionarios del orden público, posesión de sustancias controladas y portación y uso de armas blancas, según la Policía de Puerto Rico.

La investigación realizada por el teniente Héctor Rivera Montalvo arrojó que, el 3 de marzo, la Policía recibió una llamada al cuartel relacionada “con un hombre agresivo que se encontraba lanzando objetos desde su residencia hacia la vía pública y hacia la vivienda de un vecino”.

Durante la intervención policial, el imputado presuntamente intentó agredir a un agente lanzándole un objeto contundente descrito como una barra de acero. Además, habría atacado a un sargento en la mano derecha con una gaveta de madera.