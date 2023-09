La jueza federal Camille Vélez Rivé sentenció a tres años y un mes de prisión a David Vélez Hernández, tras declararse culpable en el mismo caso de Eduardo y Walter Pierluisi Isern, primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Vélez Hernández compareció a la sala judicial en Hato Rey acompañado de su abogado Juan R. Acevedo Cruz, quien había solicitado que se le aplicara el mínimo establecido por las guías de sentencia, de 37 meses de cárcel.

La fiscalía federal acusó en abril de este año a Vélez Hernández y los hermanos Pierluisi Isern por hurtar sobre $3.7 millones en fondos federales entre el 2014 y 2022.

Los tres, junto con la empresa American Management and Administration Corporation (AMAC), renunciaron a su derecho de ser acusados mediante un pliego preparado por un gran jurado y, ese mismo día, sus abogados radicaron mociones tras alcanzar acuerdos con la fiscalía federal.

Walter Pierluisi Isern, quien presidía AMAC, recibió una sentencia de tres años y siete meses de cárcel, que serán seguidos por otros dos años de libertad supervisada. Mientras, Eduardo Pierluisi Isern deberá pasar por dos años en prisión, más dos años bajo libertad supervisada.

Por su parte, Vélez Hernández era el director de Finanzas de AMAC durante el esquema de apropiación ilegal de los fondos en el periodo en que administró 34 residenciales públicos.

“Reconozco que el delito que cometí no solo defraudó la confianza depositada en mí para el manejo de fondos federales, sino que también causó una pérdida en fondos que debieron haber sido para fines públicos para los cuales fueron aprobados”, expresó Vélez Hernández, en la sala judicial.

Agregó que desea “ofrecer mis disculpas a mi familia que se encuentra aquí conmigo”, agregó. “Ruego profundamente a mi esposa e hijos que me perdonen por haberlos defraudado y por haberlos expuesto a este proceso tan difícil, doloroso y vergonzoso”.

“De igual forma, ofrezco mis disculpas a las personas que depositaron su confianza en mí y hoy se sienten defraudados por mis actos”, agregó. “Finalmente, deseo expresar mi profundo arrepentimiento por el delito cometido no solo por lo que conlleva legalmente, sino porque se aleja de los valores de honestidad que me inculcaron mis padres y porque este error de juicio no representa la calidad de ser humano que siempre he tratado de ser”.

¿Cuál fue el esquema?

La fiscal federal del caso es Marie Christine Amy había solicitado 46 meses de prisión, que era el máximo establecido por las guías que las partes estipularon.

Aunque Vélez Hernández aceptó responsabilidad de sus actos, la fiscal destacó que la razón por la que resultó convicto no fue por “un error de juicio”.

Señaló que fue el director de Finanzas de AMAC por la confianza que tenía en él Walter Pierluisi Isern, con quien tenía “una amistad cercana”, porque fueron “amigos desde muy temprano en sus vidas”.

Destacó que establecieron un esquema para robar dinero federal del fondo operacional que se utiliza para “brindar servicios a residenciales públicos”.

“David Vélez Hernández dice que fue un error de juicio. Pero no fue una sola ocasión o por una semana o por un mes, sino por muchos años”, apuntó Amy, quien comentó que el convicto buscó obtener más dinero del salario que recibió por su trabajo y que surgía de la comisión legal que le tocaba a AMAC por la administración de residenciales públicos.

“Establecieron un esquema para robar dinero del fondo operacional”, detalló. “David Vélez Hernández tenía acceso a esos fondos y tenía libertad para ser creativo”.

La fiscal resaltó que Vélez Hernández colocó a familiares cercanos como presidentes de otras dos corporaciones que presentaban facturas falsas a AMAC para someterlas al Departamento de Vivienda de Estados Unidos por servicios que supuestamente se habían rendido.

Expuso que, luego, esas compañías emitían cheques que Vélez Hernández cambiaba a nombre de otras personas. Añadió que, a veces, obtenía los pagos retirando dinero de cajeros automáticos ATH y ATM con tarjetas de débito a nombre de las personas que había colocado al frente de esas otras dos corporaciones.

“Sabía muy bien que tenía que ser creativo para cubrir su rastro para no ser atrapado”, dijo Amy. “Fue exitoso por años robando dinero para él y para otros”.

Añadió que “la conducta de David Vélez no fue un error de juicio, fue algo intencional. Tuvo muchas oportunidades de salirse del esquema o detener las ofensas por las que está convicto actualmente. No lo hizo. Cada mes obtenía dinero de esas cuentas de banco. Eran fondos públicos que usó para mantener un estilo de vida” que “no podía mantener”.

“No lo hizo porque estaba presionado. Es algo que hizo por años y solamente paró porque el gobierno federal intervino y por eso está aquí”, afirmó.

Además del tiempo en prisión, Vélez Hernández acordó restituir $876,639, que se alega recibió como parte del esquema, aunque la fiscal comentó que si AMAC paga la totalidad del dinero robado, el exdirector de Finanzas de la corporación no tendrá que pagarlo.

La jueza permitió que se entregue posteriormente, cuando el Negociado federal de Prisiones le avise a cuál institución tendrá que reportarse. Su abogado solicitó que fuera en la cárcel de Pensacola, Florida.