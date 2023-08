Walter Pierluisi Isern, primo del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, comenzó a cumplir su condena de tres años y siete meses en una prisión en Pensacola, en el estado de Florida, tras declararse culpable de robo de fondos federales.

La salida de la cárcel del también presidente de la empresa American Management and Administration Corporation (AMAC) -que desde mediados de la década de 1990 mantuvo contratos para la administración de complejos de vivienda pública- está pautada para el 1 de septiembre de 2026.

La sentencia, dictada por la jueza de distrito federal Camille Vélez Rivé, incluyó dos años de libertad supervisada, un castigo por debajo de lo recomendado en las guías de sentencia de acuerdo a la versión final del informe presentencia, pero dentro de los parámetros acordados entre la defensa y la Fiscalía federal en abril pasado.

El hermano de Walter, Eduardo Pierluisi Isern, también se declaró culpable por el mismo esquema y cumplirá una condena de dos años en una cárcel federal y dos años de libertad supervisada. Al emitir su sentencia, Vélez Rivé concluyó que Eduardo Pierluisi Isern jugó un rol “menor” en el esquema de fraude, además de que tomó en cuenta una situación médica.

Los hermanos Pierluisi Isern, junto al director de finanzas de AMAC, David Vélez Hernández, y la empresa en su carácter corporativo se declararon culpables de apropiarse ilegalmente de $3,712,000 entre los años 2014 a 2022, tiempo en el que AMAC administró 34 residenciales públicos principalmente en la región noroeste del país.

“Se cometieron actos por los cuales me he responsabilizado desde el primer día”, sostuvo Walter en una alocución previo a conocer su sentencia.

“Lamento muchísimo el sufrimiento que he causado a mi familia, a mis hijos, mis nietos, a quienes supliqué que no me acompañaran en el día de hoy”, agregó el primo tercero del gobernador, mientras se secaba las lágrimas y puntualizaba que, a raíz del caso criminal, había perdido su título de abogado y una “empresa próspera” que empleaba a sobre 500 trabajadores.

Además de las sentencias en prisión, Walter Pierluisi Isern será responsable de pagar una restitución valorada en $2,035,498.86, mientras que la restitución de Eduardo Pierluisi Isern asciende a $363,202.28.

Durante la vista celebrada en el Tribunal Federal de Hato Rey, Vélez Rivé validó las conclusiones de los informes presentencia de que la “sofisticación” del esquema constituía un agravante para propósitos de la sentencia que aplicaría a Walter Pierluisi Isern, al tiempo que su hermano habría sido un participante “menor” en la trama para robar fondos federales.

Los hermanos se declararon culpables, en una vista celebrada el 13 de abril del año en curso, por un cargo de robo de fondos federales a raíz de un esquema viabilizado a través de cinco empresas privadas en el que se inflaban facturas y se cobraba por servicios no prestados. De las cinco empresas, tres fueron incorporadas y estaban lideradas por Walter Pierluisi Isern.

La fiscal Marie Christine Amy recalcó que AMAC, conforme a su contrato con la Administración de Vivienda Pública (AVP), tenía prohibido subcontratar a compañías afiliadas a la empresa o vinculadas de alguna manera a sus oficiales. Sin embargo, la moción de información estipuló que Walter Pierluisi Isern autorizó las subcontrataciones de FiveStar Pest Control y CoolBreeze Air Conditioning para proveer servicios a AMAC. A la postre, Walter Pierluisi Isern “causó” que estas dos compañías efectuaran pagos a Docu-Wharehouse, Pier Property y XY Enterprises, empresas que él había incorporado y controlaba a través de testaferros.

Amy agregó que Eduardo Pierluisi Isern, a través de Vélez Hernández, lograba que las empresas emitieran cheques a nombre de sus parejas sentimentales, pero que él procedía a endosar y depositar en sus cuentas personales.

Desde que se allanaron residencias y oficinas de los Pierluisi Isern, en octubre del año pasado, el gobernador Pierluisi Urrutia ha insistido que los señalamientos no salpicarían su campaña política, pese a los importantes puestos que sus primos ocuparon en su comité de campaña para los comicios del 2000. Walter Pierluisi Isern fue director político, mientras Eduardo sirvió como director de avanzada.

Cuando sus parientes se declararon culpables, el primer ejecutivo dijo estar “molesto” y “apenado” con la situación.

“Esta situación es muy lamentable y muy negativa, le fallaron al pueblo y a su familia, y ahora sufrirán las consecuencias”, sostuvo el mandatario.

Con información del periodista Manuel Guillama Capella.