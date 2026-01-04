Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Jenniffer y Willianette: ¿a quién le soltaron los tres millones?
Me temo que los tres millones de dólares que les adelantaron a Rocha Cantú y a su socia, la tailandesa Anne Jakrajutatip, fondos de nuestros bolsillos y de nuestras almas, no los volveremos a ver, afirma Mayra Montero
4 de enero de 2026 - 11:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.