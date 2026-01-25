Opinión
OpiniónAntes que llegue el lunes
Suscriptores
OPINIÓN
Antes que llegue el lunes
Mayra MonteroMayra Montero
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La Perdonada en el carrito de golf

Por los días del indulto, y medio oculta entre reformas contributivas y condición de los concebidos, se coló una legislación propuesta por la gobernadora que no tiene perdón, puesto que pondría al país de cabeza, opina Mayra Montero

25 de enero de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Lo peor de todo es que si se desatara otra pandemia, ella iría corriendo a ordenar mascarillas de moaré que le combinen con la ropa. Esto no es una elucubración gratuita: esto lo vivimos. En medio de la crisis, la enfermedad y la muerte, la veíamos por televisión con aquellas infames mascarillas confeccionadas con la misma tela de su blusa, escribe Mayra Montero. (vanessa.serra@gfrmedia.com)

Wanda Vázquez no se ha rehabilitado. No le han dado tiempo.

