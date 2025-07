La nueva residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico no es simplemente un logro artístico sin precedentes; es también una declaración política. Afirma que el mundo no gira solo en torno a Washington o Wall Street, y que quedarse en Puerto Rico no tiene por qué significar sacrificio, si logramos entender que el arraigo no es lo que nos ata, sino lo que nos empodera.