La cocina que sigue es la de la señora de andar enérgico que extiende los brazos fuera de la ventana para colgar la ropa en el tendedero, las bolsas del delantal llenas de prensadores que se pone de a dos en la boca mientras va colgando unos pantalones de azulón del marido, unos shorts deportivos, una camiseta a rayas rojas del Atlético, un camisón de dormir azul celeste, y no tarde en entrar en disputa por el uso de una de las cuerdas con el vecino, un viejo jubilado que aún dentro de su casa lleva siempre su bastón y una gorra de jockey, y que a pesar del enfisema que le quita fuelle al andar sale a fumar a la acera escondido de la esposa, y dice él esa cuerda no le corresponde, y dice ella, vaya sino me corresponde, y entonces dice él, no empiece una guerra, y dice ella, joder, venga ya, con lo que a mí me gustan las guerras.