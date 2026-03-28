La espiritualidad afrocaribeña no es mera religión popular, sino una praxis histórica de resistencia que ha sostenido la vida, reconstruido subjetividades negras y generado epistemologías de liberación frente a la colonialidad del ser, del saber y del poder en el Caribe.

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