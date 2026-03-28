Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónCon acento propio
Suscriptores
OPINIÓN
Con acento propio
Agustina Luvis NúñezAgustina Luvis Núñez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Espiritualidad afrocaribeña: resistencia, memoria, cuerpo y liberación

Si el colonialismo convierte al sujeto negro en objeto, la espiritualidad afrocaribeña reafirma un ser relacional donde la persona está vinculada a la comunidad, la ancestralidad y la naturaleza, escribe Agustina Luvis

28 de marzo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En el festival Fete Gede, que se dedicó a los muertos y duró dos días, los seguidores del santo del vudú, Baron Samedi, se pintaron el rostro y se reunieron para celebrar la vida y recordar a sus seres queridos. (AP)
La teóloga Agustina Luvis reflexiona sobre espiritualidad afrocaribeña centrada en la experiencia histórica puertorriqueña.

La espiritualidad afrocaribeña no es mera religión popular, sino una praxis histórica de resistencia que ha sostenido la vida, reconstruido subjetividades negras y generado epistemologías de liberación frente a la colonialidad del ser, del saber y del poder en el Caribe.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
ReligiónafrodescendientesCaribeEsclavitudCreencias religiosas
ACERCA DEL AUTOR
Agustina Luvis Núñez

Agustina Luvis Núñez

Arrow Icon
Teóloga y Profesora en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Además, se desempeña como tecnóloga médica.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: