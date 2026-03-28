Opinión
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Espiritualidad afrocaribeña: resistencia, memoria, cuerpo y liberación
Si el colonialismo convierte al sujeto negro en objeto, la espiritualidad afrocaribeña reafirma un ser relacional donde la persona está vinculada a la comunidad, la ancestralidad y la naturaleza, escribe Agustina Luvis
28 de marzo de 2026 - 11:00 PM
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