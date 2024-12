¿Mesa para cuántos? “Seis. No… cinco”. Me tembló la voz al contestar. Fueron segundos que se sintieron como horas. El silencio me permitió escuchar el zumbido de la flecha que atravesaba el corazón de mi esposa, justo a la entrada del restaurante. ¿Estábamos listos para la pregunta? No. Apenas habían pasado unas semanas de ver reducida nuestra familia de manera inesperada y trágica. Ahora hay una silla vacía en la mesa que nos recuerda que no estamos completos.