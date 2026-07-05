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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Los casi ganadores de la guerra contra Irán

La guerra ha desviado atención y recursos de mejores causas que han quedado desatendidas, opina Joaki Monserrate

5 de julio de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
ARCHIVO - Esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del Gobierno iraní y distribuida por AP sin modificaciones, muestra tumbas preparadas para las víctimas, en su mayoría niños, de un atentado perpetrado el 28 de febrero en una escuela primaria de Minab, Irán, el lunes 2 de marzo de 2026. (Departamento de medios extranjeros del Gobierno iraní vía AP, Archivo)

Vamos a dejar claro que nadie gana con esta guerra sacada de la manga. Quien más o quien menos, tendrá que seguir desembolsillando más en todo lo que importe o consuma como ha sido el caso desde que empezó la contienda el 28 de febrero. Hasta los exportadores de bienes, que se supone beneficiaran de la subida en precios, han tenido que gastarse más en producirlos. Las economías que exportan servicios, como es el turismo en la nuestra, ahora no solo tienen menos clientes y los llegan tienen menos para gastar.

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ACERCA DEL AUTOR
Joaki Monserrate

Joaki Monserrate

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El autor es profesor de CUNY Lehman y de la Universidad del Sagrado Corazón. Se desempeñó como diplomático en el gobierno de Estados Unidos y fue periodista del diario El Nuevo...
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