Vamos a dejar claro que nadie gana con esta guerra sacada de la manga. Quien más o quien menos, tendrá que seguir desembolsillando más en todo lo que importe o consuma como ha sido el caso desde que empezó la contienda el 28 de febrero. Hasta los exportadores de bienes, que se supone beneficiaran de la subida en precios, han tenido que gastarse más en producirlos. Las economías que exportan servicios, como es el turismo en la nuestra, ahora no solo tienen menos clientes y los llegan tienen menos para gastar.

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