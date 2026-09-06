Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
6 de septiembre de 2026
81°Lluvias dispersas
OpiniónConsejos de cabecera
Suscriptores
OPINIÓN
Consejos de cabecera
Fernando CabanillasFernando Cabanillas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cúrcuma para la artritis

Para las personas con osteoartritis de rodilla, los suplementos de cúrcuma constituyen una opción razonable y generalmente bien tolerada, escribe Fernando Cabanillas

6 de septiembre de 2026 - 12:30 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
¿Ayuda realmente la cúrcuma? Los resultados de las investigaciones son alentadores. Un interesante ensayo clínico publicado en el Journal of Orthopaedic Science intentó contestar esa pregunta. Los investigadores japoneses estudiaron una preparación denominada Theracurmin, explica Fernando Cabanillas. (Jose R. Madera)

La cúrcuma lleva siglos formando parte de la cocina tradicional asiática y de la medicina tradicional china. Es la especia responsable del característico tono amarillo del curry, y su compuesto principal biológico, la curcumina, ha generado interés científico por sus posibles efectos antiinflamatorios, aunque no se absorbe bien en el intestino. Sin embargo, parece que no es necesario que la cúrcuma se absorba porque actúa como un modulador ecológico de la flora intestinal, favoreciendo Lactobacillus y Bifidobacterium, mientras reduce las bacterias proinflamatorias. Además, ocurre otro fenómeno interesante: la flora intestinal transforma la curcumina en otras moléculas más activas, creando un circuito bidireccional que mejora el ecosistema intestinal.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
China Estados Unidososteoartritis
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Cabanillas

Fernando Cabanillas

Arrow Icon
Médico
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: