A sus 82 años, Valentín Fuster es un renombrado cardiólogo e investigador de origen catalán que ha forjado gran parte de su carrera en Estados Unidos, pero también dirige el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en Madrid y, al mismo tiempo, ocupa el cargo de director médico del Hospital Cardíaco Fuster en Mount Sinai (Mount Sinai Fuster Heart Hospital). Este centro lleva su nombre en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo, ya que su labor científica ha sido clave en el campo de la medicina cardiovascular. Es autor de más de 1,000 artículos y ha liderado importantes ensayos sobre el origen de los infartos y la prevención de las enfermedades del corazón.

