Consejos de cabecera
Fernando Cabanillas
prima:Ozempic, Wegovy, Mounjaro: el efecto rebote

El cuerpo humano está diseñado para sobrevivir, no para complacer estándares estéticos, escribe Fernando Cabanillas

25 de enero de 2026 - 11:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los GLP-1 funcionan modulando señales hormonales que regulan el apetito, la saciedad y la respuesta metabólica. Mientras la persona los usa come menos, se siente llena más rápido y experimenta cambios fisiológicos que facilitan la pérdida de peso, explica Fernando Cabanillas. (Jose R. Madera)

Durante los últimos dos años, los medicamentos conocidos como GLP-1, Ozempic, Wegovy, Mounjaro y sus primos, se han convertido en un fenómeno cultural, económico y clínico. Son, en décadas, uno de los avances más importantes en el manejo del peso y la diabetes. Pero detrás del entusiasmo hay una realidad molestosa que el sistema de salud, la industria farmacéutica y hasta los propios pacientes han preferido ignorar: una vez se interrumpe el tratamiento, el beneficio desaparece y, en algunos casos, el rebote es mayor, con personas que terminan pesando más que al comenzar.

Perder pesoPérdida de pesoOzempicdiabetes
Fernando Cabanillas

Fernando Cabanillas

Médico
