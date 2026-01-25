Durante los últimos dos años, los medicamentos conocidos como GLP-1, Ozempic, Wegovy, Mounjaro y sus primos, se han convertido en un fenómeno cultural, económico y clínico. Son, en décadas, uno de los avances más importantes en el manejo del peso y la diabetes. Pero detrás del entusiasmo hay una realidad molestosa que el sistema de salud, la industria farmacéutica y hasta los propios pacientes han preferido ignorar: una vez se interrumpe el tratamiento, el beneficio desaparece y, en algunos casos, el rebote es mayor, con personas que terminan pesando más que al comenzar.

