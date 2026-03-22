Puerto Rico: la sombra del Agente Naranja
¿Puede el Agente Naranja explicar la epidemia silenciosa de cáncer de próstata en la isla? Cuestiona Fernando Cabanillas
22 de marzo de 2026 - 12:30 AM
22 de marzo de 2026 - 12:30 AM
Puerto Rico carga con unas estadísticas que deberían escandalizar a cualquiera: una tasa de mortalidad más alta por cáncer de próstata que otros hispanos en Estados Unidos. Además, tenemos una de las tasas de diabetes tipo 2 más altas de ese país. Año tras año, el número sube, los diagnósticos llegan más temprano y nos siguen ofreciendo las mismas tres excusas de siempre: genética, envejecimiento y “estilo de vida”. Pero hay una pieza del rompecabezas que rara vez se menciona en voz alta: la presencia histórica de herbicidas tácticos, incluyendo Agent Orange (Agente Naranja), en Puerto Rico.
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