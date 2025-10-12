Hace poco tuve la oportunidad de ver en el cine el documental Clemente. Me pareció fascinante. Cuando debutó en las Grandes Ligas, Roberto Clemente era el único puertorriqueño en la Liga Nacional. En cierta forma, fue nuestro primer Bad Bunny: un iconoclasta con guante y bate en vez de micrófono. Ambos irrumpieron en escenarios dominados por otros, uno en el diamante del béisbol estadounidense de los años 50, el otro en la industria musical global del siglo XXI, y ambos se negaron a diluir su identidad para encajar.

