Yo también “jugué” en las Grandes Ligas
En oncología, con un par de jonrones bien dados, uno ya se siente como si fuera Clemente en el Salón de la Fama, escribe Fernando Cabanillas
12 de octubre de 2025 - 2:00 AM
12 de octubre de 2025 - 2:00 AM
Hace poco tuve la oportunidad de ver en el cine el documental Clemente. Me pareció fascinante. Cuando debutó en las Grandes Ligas, Roberto Clemente era el único puertorriqueño en la Liga Nacional. En cierta forma, fue nuestro primer Bad Bunny: un iconoclasta con guante y bate en vez de micrófono. Ambos irrumpieron en escenarios dominados por otros, uno en el diamante del béisbol estadounidense de los años 50, el otro en la industria musical global del siglo XXI, y ambos se negaron a diluir su identidad para encajar.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: