El nuevo plebiscito y la estadidad, una idea cuyo momento llegará

Más grande que la marcha de poderosos ejércitos es una idea cuyo momento ha llegado. Hoy se presentará en la Cámara de Representantes de Estados Unidos otro proyecto de ley que convocará a un plebiscito vinculante a nivel federal sobre el futuro de Puerto Rico. Para algunos esto puede parecer otro esfuerzo infructuoso en una larga lista de carencias políticas en torno a nuestro estatus territorial. Para muchos este es un evento que captura la realidad fundamental de un movimiento irresistible que barre nuestra política y nuestra sociedad, apartando todo lo que pueda interponerse en su camino. La realidad es que este proyecto independiente no llegará muy lejos en un Ccongreso estancado. Entonces, la pregunta es ¿qué se necesitará para que la ventana política esté abierta el tiempo suficiente para que se atienda el estatus territorial de Puerto Rico?

Grijalva y Velázquez advierten del desinterés del liderato republicano en torno a un nuevo proyecto de plebiscito

¿Qué se necesitará para que la ventana política esté abierta el tiempo suficiente para que se atienda el estatus territorial de Puerto Rico?, pregunta Isaac Toyos. (Shutterstock)

La anatomía de una ventana política

Hay tres componentes para una ventana política: problema, comunidad política y corriente política. El problema debe ser una serie de hechos que culminen en un hecho detonante que amerite la atención nacional. La comunidad política se basa en personas de diferentes sectores que generan continuamente propuestas desde diferentes perspectivas. La corriente política se compone de cosas como los cambios de ánimo nacional, los caprichos de la opinión pública, los resultados electorales, los cambios en la administración, los cambios en la distribución ideológica o partidista y las campañas de presión de los grupos de interés. La ausencia de uno de los tres componentes resultará en política pública débil e insostenible.

¿Cuándo llegará el momento de Puerto Rico?

Las condiciones en todos los niveles deben ser ideales y casi perfectas. Algunos esfuerzos toman meses, años o incluso décadas. La pregunta entonces no es si sucederá, sino cuándo sucederá.

La ventana política para la estadidad es impredecible pero no imposible. Usando el método antes mencionado, podemos señalar momentos en los que las condiciones parecían maduras para la estadidad, pero no estaban en la agenda presidencial. Tomemos el año 2017 como ejemplo. Puerto Rico tenía una infraestructura defectuosa, una red eléctrica débil, un sistema médico colapsado, problemas educativos y una corrupción política desenfrenada. Todos estos problemas se combinaron en un fenómeno culminante conocido como el huracán María. La comunidad política que abogó por mejoras en estas áreas encontró una causa común, donde la mayoría de los problemas podrían resolverse abordando el estatus territorial. Finalmente, la corriente política de los plebiscitos recientes y el estado de ánimo nacional en cuanto al tratamiento del territorio por parte del gobierno federal cambió de manera positiva. Sin embargo, no estaba en la agenda presidencial (que es la principal corriente política). Llegará el momento de Puerto Rico cuando los tres componentes se alineen casi a la perfección.

Cuando abogas por algo, lo que debes hacer es armar tu coalición, debes prepararte, debes alinear a tus fuerzas políticas, y luego te sientas y esperas el evento fortuito. A mi modo de ver, las personas que intentan abogar por el cambio son como surfistas que esperan una gran ola. Cuando llegue el momento, deben estar listos para remar. Si no, se lo perderán.

