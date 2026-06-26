La Copa Mundial de Fútbol y la multinación
Anoche vi lo que Estados Unidos es en sus mejores momentos: una suma de orígenes que, juntos, corren hacia el mismo arco
26 de junio de 2026 - 3:00 PM
26 de junio de 2026 - 3:00 PM
Al ver anoche el partido de Estados Unidos contra Turquía, como parte de la Copa Mundial de Fútbol, pensé en algo que muchos reconocen, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Nací en Puerto Rico, y eso me hace americano. Antes de que esta frase cause ruido en los tres campos que me rodean, quiero ser muy claro. Mis amigos independentistas no deben leerla como una renuncia de identidad. Mis amigos estadistas no deben leerla como una entrega total. Y mi familia estadolibrista no debe asumir que lo entiendo todo porque llevo años viviendo aquí, en la Florida.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: