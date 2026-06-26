Al ver anoche el partido de Estados Unidos contra Turquía, como parte de la Copa Mundial de Fútbol, pensé en algo que muchos reconocen, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Nací en Puerto Rico, y eso me hace americano. Antes de que esta frase cause ruido en los tres campos que me rodean, quiero ser muy claro. Mis amigos independentistas no deben leerla como una renuncia de identidad. Mis amigos estadistas no deben leerla como una entrega total. Y mi familia estadolibrista no debe asumir que lo entiendo todo porque llevo años viviendo aquí, en la Florida.

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