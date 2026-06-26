Avioneta se estrella contra edificio más alto de Pekín, según un servicio de seguimiento de vuelos

Taipei— Una pequeña aeronave se estrelló el viernes contra el edificio más alto de Pekín, según confirmó el proveedor mundial de servicios de seguimiento de vuelos Flightradar24, tras los testimonios de varios testigos y las evacuaciones llevadas a cabo en el distrito financiero de la ciudad.

En una publicación en las redes sociales, Flightradar24 mostró la ruta de vuelo del avión, un Sunward SA 60L Aurora, que despegó de un aeropuerto situado a unos 30 millas al este de Pekín. Se dirigió hacia el oeste y terminó su trayectoria justo al este de la Tercera Circunvalación Este poco antes de las 18:00 hora local. El proveedor de datos de vuelo indicó que el avión se estrelló contra la Torre CITIC, también conocida como China Zun, que se eleva a más de 1,700 pies, justo al este de una importante circunvalación, en un complejo de rascacielos.

La torre CITIC, de 108 plantas y con forma de antigua vasija china para vino, es uno de los rascacielos más emblemáticos de Pekín.

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No se supo de inmediato cuál fue la causa del accidente en una ciudad con estrictos controles del espacio aéreo, incluida una reciente prohibición de los drones. Tampoco se dispuso de inmediato de información sobre el piloto o se supo de inmediato si hubo víctimas en tierra.

Las autoridades chinas no han emitido ningún comunicado, y los medios de comunicación estatales tampoco se han hecho eco del accidente. Las publicaciones en redes sociales sobre el accidente han sido eliminadas de la red aislada de China, aunque las imágenes han logrado traspasar el cortafuegos chino y están circulando en sitios web extranjeros como X.com.

Las imágenes y los vídeos compartidos en las redes sociales parecían mostrar restos de una pequeña aeronave cerca del rascacielos. Aunque las imágenes coincidían con la ubicación, no fue posible confirmar de forma independiente su autenticidad. En una de las imágenes de los restos se aprecia parte del número de matrícula: “B-12″. El número de matrícula completo de la aeronave es B-12PP.

Las fotos de The Associated Press muestran lo que parece ser un agujero en la fachada acristalada de uno de los laterales de la Torre CITIC.

The surface of the Citic Tower also known as Zun Tower is damaged in Beijing,, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Han Guan Ng) (Ng Han Guan)

Una persona que trabajaba en el edificio declaró a la agencia AP que una aeronave se había estrellado contra el rascacielos y que se había activado la alarma de incendios. La persona habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. Las autoridades chinas consideran que incidentes como los accidentes aéreos son temas delicados.

Se observó una fuerte presencia policial, así como camiones de bomberos y ambulancias, en el exterior del edificio. Se congregaron curiosos para observar y hacer fotos, pero la policía les pidió que dejaran de fotografiar y abandonaran la zona.